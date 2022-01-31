На Закарпатті обірвався підвісний міст з дітьми: відео інциденту

У селі Богдан Рахівського району, що на Закарпатті, обірвався підвісний міст. Камери спостереження зафіксували, як діти попадали.

Попередньо відомо, що одна дитина травмувалась. Інцидент трапився 30 січня.

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На Закарпатті обвалився міст з дітьми

Місцевий мешканець Василь Бочкор написав у фейсбуці, що у Богдані упав підвісний міст з дитиною.

Дитина лишилась жива, проте має перелом ноги. Хто ставить на підвісний міст читину (ймовірно, мовиться про смерекову гілку – 24 канал), ід**ти. Міст би ще добре би і почистити від снігу,

– написав Бочкор.

Чоловік додав, що подібна ситуація вже була на Закарпатті – міст не ремонтували до того часу, доки в річку впала дитина.



Ймовірно, діти розгойдували міст / Фото з фейсбуку Василя Бочкора



На Закарпатті обвалився міст з дітьми / Фото з фейсбуку Василя Бочкора

Інший користувач Степан Мільчевич оприлюднив відео інциденту та написав: "Нехай кожний сам зробить свій висновок".

Ймовірно, на мості було троє підлітків, які почали розхитувати переправу. Зрештою вона обірвалась. Окрім того, помітно, що вона не була прочищена від снігу.

На Закарпатті обвалився міст з дітьми: дивіться відео Степана Мільчевича

Люди в коментарях почали писати, що, на їхню думку, варто робити далі:

"Змусити їх відбудувати. Нехай знають, як поводитися треба…";

"Негарно з наших людей, не знаючи правди, зразу звинувачувати когось! Не подумали, що є камери, які мають докази! Знайти і покарати";

"Ангелики", яких батьки не бачать".

Коротко про подібні інциденти в Україні та світі

На початку січня 2022 року у білоруському Мінську обвалився пішохідний міст. Попередньо відомо, що люди не постраждали. Причина обвалу – зношення конструкцій.

У грудні 2021 року частково обвалився пандусний міст у Китаї. По ньому їхали легковики та фури. На жаль, троє людей загинули.

У березні 2021 року обвал мосту трапився у селі П'ятидні на Волині. Внаслідок інциденту постраждали 5 людей, які ремонтували міст.

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