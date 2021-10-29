Закарпаття опинилося на межі екологічного лиха через "трубу Медведчука"

Керівництво ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, викрили на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття. Екології регіону завдали збитків на понад 34 мільйони гривень.

Повідомлення про підозру оголосили колишньому головному інженеру підприємства. Його звинуватили у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки

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Небезпечні відходи закопували у землю

За даними слідства, наприкінці 2018 року "Прикарпатзахідтранс" самовільно почав демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". Зокрема, без жодної дозвільної документації демонтували цистерни та майже 33 кілометри трубопроводу.

З метою отримання надприбутків, ділки приховано закопували у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу.

Так, залишки паливно-мастильних матеріалів забруднили майже 20 тисяч квадратних метрів земель. Частина із них – поблизу місцевого водозабору у селі Росош.

Дії зловмисників призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 мільйони гривень,

– заявили в СБУ.

Водночас головний інженер товариства не вжив необхідних заходів для утилізації відходів нафтопродуктів та їх знешкодження. Хоча це – його прямі обов'язки.

Через трубу Медведчука у ґрунт потрапили надзвичайно небезпечні речовини / Фото Офісу генпрокурора

Вміст нафтопродуктів у ґрунті перевищений у 300 разів

В Офісі генпрокурора повідомили, що на землі площею 10 тисяч квадратних метрів вміст нафтопродуктів у ґрунті майже в сотню разів перевищував допустиму норму. На іншій ділянці – площею понад 8 тисяч квадратних метрів – забруднення перевищувало показники у майже 300 разів. Речовини, що просочились до ґрунтів, класифікують як надзвичайно небезпечні.

Правоохоронці провели обшуки

Під час обшуків за місцями діяльності підприємців правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за статтями про забруднення або псування земель та службова недбалість. Поліцейські хочуть встановити усіх причетних до протиправної діяльності.