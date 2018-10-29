Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину

Не так давно российские СМИ с неподдельной эйфорией рассказывали о своем, не имеющем аналогов в мире, боевая машина огневой поддержки(БМПТ) "Терминатор-2", шедшем к потребителю 16-ть с лишним лет.

Тем не менее, спорный и проблемный продукт не только умудрились отправить в Сирию на, якобы, испытания в боевых условиях, которые не продлились и месяца, а так же предложить целому ряду постоянных клиентов российского ВПК, в частности, Алжиру и Азербайджану.

Читайте также: Реальные потери золотовалютных резервов Росии в 2016-м: истощенные или стабильные

Однако звезде "Терминатора", похоже, осталось светить так ярко недолго, и ее скорому затуханию, похоже, помогут китайские братушки.

Так, через неделю в Китае стартует авиакосмический салон в Чжухае (Zhuhai Airshow 2018) и там уже засветился очень интересный экземпляр от "Поли Технолоджис", а именно, китайская БМПТ на шасси среднего танка Tип-59 (WZ-120), являющегося копией советского Т-54.

Но не стоит пока акцентировать внимание на устаревшем шасси, а сосредоточимся на боевом модуле данного БМПТ. Благодаря именно ему старое шасси получает на вооружение не только 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет и гранатомет, но и 20 НУРС с 4 ПТУР, якобы третьего поколения, якобы китайские аналоги FGM-148 Javelin.

Больших подробностей о данной БМПТ пока в открытом доступе нет. Но и из имеющихся можно сделать вывод - российскому "Терминатору" несдобровать. И вот почему.

Конечно, говоря "несдобровать" я подразумеваю отнюдь не прямое столкновение двух машин на поле боя, плацдарм для их дуэли будет – рынок. А, как известно, Китай за рынок борется крайне настойчиво и без правил. Я неоднократно обращал внимание на то, как китайские СМИ, словно по команде, начинают информационный террор против тех или иных российских видов вооружений, которые могут составить конкуренцию, продукции ВПК КНР.

К примеру, в 2015 году СМИ КНР провели масштабную информационную атаку на Т-14 "Армата", заранее утрамбовывая перспективного конкурента своих VT-4. В 2016 под прицел китайских журналистов попали российские истребители почти пятого поколения ПАК ФА Т-50, ныне Су-57, дабы так же защитить интересы своего детища Chengdu J-20.

Читайте також: Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему

В прошлом году крупнейший китайский информационный ресурс "IFENG", входящий в состав "Phoenix Satellite Television Holdings", затравил российскую САУ 2С35-1 на колесном шасси формулой 6х6, явно действуя на упреждение во благо своих колесных гаубиц SH-1.

И о чем это все говорит? А говорит это о том, что очень скоро следует ожидать организованную травлю БМПТ "Терминатор-2", которая является прямым конкурентом китайской БМПТ.

Конечно, даже не смотря на существенную разницу в вооружении, многие могут остаться сторонниками российской БМПТ, из-за использования более современного шасси и мощного двигателя. Однако и здесь не все так просто.

Дело в том, что китайцы не зря показали свою БМПТ на шасси, по сути, Т-54. Ведь хотя этому танку уже более полувека, он все равно стоит на вооружении более чем 40 стран мира, в том числе и Алжира, намеревавшегося приобрести "Терминатор-2".

То есть, Китай ориентируется на широкий спектр клиентов, которые могли бы быть заинтересованы в подобной машине, но при этом их останавливает стоимость российской поделки. А потому, гореть российской БМПТ, явно осталось не долго.

Читайте также: Россия распродает последние технологии