Про цей інцидент повідомили в мережі 9 липня. Також оприлюднили відео "закидання" автомобіля.

Інший випадок На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги

Закидали та розбіглись

Це робили чоловіків у захисних масках. Вони підійшли до транспорту з пакетами, в яких було сміття.

Якісь із них просто ставили зверху, а деякі розривали та висипали. Сміття було на капоті та даху автомобіля. Потім "активісти" просто розійшлися в різі сторони.

Самого мера також хотіли б кинути у сміттєвий бак. Але він інв***д,

– додали в підписі до ролика.

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