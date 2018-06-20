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"Заклики до масових безладів": Бабченко оприлюднив важливий документ ФСБ щодо свого "вбивства"

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Аркадій Бабченко оприлюднив "орієнтування ФСБ" на себе
Аркадій Бабченко оприлюднив "орієнтування ФСБ" на себе / AFP

Російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого планували російські спецслужби, оприлюднив орієнтування ФСБ щодо своєї персони.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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Так, у документі зазначається, що щодо "Бабченка було проведено перевірку за порушення закону за статтею "заклики до масових безладів"".

"Відзначається різко негативним ставленням до чинної влади та русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті. З величезною радістю реагує на будь-який трагічний випадок у Росії або смерть відомої людини", – підкреслюється ва орієнтуванні ФСБ на Бабченка.

ФСБ, орієнтування, Бабченко, вбивство, Кримінал

ФСБ, орієнтування, Бабченко, вбивство, Кримінал
Орієнтування ФСБ на Бабченка 

Водночас сам журналіст іронічно відреагував на вищезазначений документ.

"А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", – додав Бабченко.

Нагадаємо, відповідно до слів організатора вбивства Бабченка Бориса Германа, ціна за вбивство журналіста становила 40 тисяч доларів, оскільки жертва не мала великої ваги.

Теги: Новини України Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти Україна – Росія ФСБ
Джерело: 24 канал
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