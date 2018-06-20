"Заклики до масових безладів": Бабченко оприлюднив важливий документ ФСБ щодо свого "вбивства"

Російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого планували російські спецслужби, оприлюднив орієнтування ФСБ щодо своєї персони.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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Так, у документі зазначається, що щодо "Бабченка було проведено перевірку за порушення закону за статтею "заклики до масових безладів"".

"Відзначається різко негативним ставленням до чинної влади та русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті. З величезною радістю реагує на будь-який трагічний випадок у Росії або смерть відомої людини", – підкреслюється ва орієнтуванні ФСБ на Бабченка.



Орієнтування ФСБ на Бабченка

Водночас сам журналіст іронічно відреагував на вищезазначений документ.

"А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", – додав Бабченко.

Нагадаємо, відповідно до слів організатора вбивства Бабченка Бориса Германа, ціна за вбивство журналіста становила 40 тисяч доларів, оскільки жертва не мала великої ваги.