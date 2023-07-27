Путін болісно намагається компенсувати ослаблення: чому не запобіг заколоту Пригожина

Владіміру Путіну доповідали про небезпечні заяви Євгенія Пригожина та попереджали про ймовірний заколот. Однак диктатор не вірив, що ватажок вагнерівців здатен піти на Москву.

Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Пригожин не приховував своїх планів і в одному з ефірів напередодні спроби "повстання" на запитання, чи не збирається він іти до Москви відповів, що це – " цікава ідея".

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"Путін не вірив, що віддана йому людина, яка створила цю ПВК за його особистим дорученням, користувалась його абсолютною довірою, отримала стільки грошей із держбюджету, раптом влаштує заколот і дійде до Московської області", – зазначив правозахисник.

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Король і досі голий

Путін виявився "голим королем", але навіть через місяць після подій 24 червня диктатор ніяк не може оговтатись.

"Спроба "повстання" сильно послабила Путіна, але він болісно намагається компенсувати це. І всі останні події можна розглядати у цьому контексті: і заяви проти Польщі, і публічне обговорення з Лукашенком бажання "туристів з "Вагнера" проїхатись до Варшави та Жешува, і виходом із зернової угоди", – мовив Фейгін.

Нині диктатор намагається шляхом ескалації конфлікту змусити світ до переговорів на його умовах.

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