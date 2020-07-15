Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який знижує податки для культури
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій". Документ знижує податки для культури.
Законопроєкт №3851 сприятиме здешевленню виробництва та розповсюдження продукції у сфері культури, туризму та креативних індустрій, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Наразі текст проєкту відстуній на сайті Верховної Ради.
До речі Зеленський вкотре завітає до Ради: цього разу на урочисте засідання – що відомо
Що передбачає законопроєкт
- звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проєктів і програм у сфері культури, туризму та в секторі креативних індустрій;
- пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, виставок, кінематографічних прем’єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурно-мистецьких заходів та іншого;
- зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;
- з 2023 до 2025 року – тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих в україномовній версії;
- звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, що є національною кінематографічною спадщиною, та продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.
Яка мета законопроєкту
В ОПУ пояснили, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступнішими як для виробників, так і для кінцевого споживача.
Окрім того законопроєкт надасть підтримку представникам сфери культури, туризму та креативних індустрій, а також сприятиме динамічному розвитку цих галузей.