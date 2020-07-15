Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій". Документ знижує податки для культури.

Законопроєкт №3851 сприятиме здешевленню виробництва та розповсюдження продукції у сфері культури, туризму та креативних індустрій, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Наразі текст проєкту відстуній на сайті Верховної Ради.

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Що передбачає законопроєкт

звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проєктів і програм у сфері культури, туризму та в секторі креативних індустрій;

пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, виставок, кінематографічних прем’єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурно-мистецьких заходів та іншого;

зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;

з 2023 до 2025 року – тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих в україномовній версії;

звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, що є національною кінематографічною спадщиною, та продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.

Яка мета законопроєкту

В ОПУ пояснили, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступнішими як для виробників, так і для кінцевого споживача.

Окрім того законопроєкт надасть підтримку представникам сфери культури, туризму та креативних індустрій, а також сприятиме динамічному розвитку цих галузей.

Зауважимо, що знижена ставка ПДВ для культури існує в багатьох країнах світу. Зокрема, у Франції та Іспанії це дає додатковий поштовх розвитку культури, особливо в умовах кризи.