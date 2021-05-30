Закон й несправедливість: чому в Україні відповідальність за дітей несуть переважно жінки

Нещодавно у Києві правоохоронці розшукали батьків 8-річного хлопчика, який загубився у метро. На його матір склали адміністративний протокол, хоч вона й залишила сина з батьком.

Розпитали юристів про те, з ким можна залишати дитину вдома та чому в Україні за дитя найчастіше відповідає жінка навіть у тих сім'ях, де є батько.

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З ким можна залишати дитину

Адвокат Володимир Фогель розповів, що чинним законодавством України не встановлено чіткого вичерпного переліку осіб, з якими батьки можуть залишати свою неповнолітню дитину.

Згідно з частиною 2 статтею 151 Сімейного Кодексу України батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. Тому, це питання, залишається на розсуд самих батьків, які при цьому не можуть діяти всупереч інтересам дитини та несуть за неї повну відповідальність,

– каже Фогель.

Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова і Партнери", нагадала, що згідно зі статтями 155, 141 Сімейного Кодексу України мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюби між собою.

Тому у ситуації, яка нещодавно сталася з восьмирічним хлопчиком, протокол повинні були складати саме на його батька, а не на матір.

Тому, оскільки дитина була залишена з батьком, саме батько повинен нести відповідальність за все, що трапилося з дитиною в той час, коли вони були разом, а не матір. Якщо представники поліції зробили висновок, що є неналежне виконання батьківських обов’язків чи ухилення від, протокол необхідно було складати відносно батька дитини та штрафувати його,

– зазначила Семенова.

Вона додала, що у цьому випадку здається спірним наявність складу адміністративного правопорушення в діях обох батьків.

Чому звинувачують матерів

За даними Державної судової адміністрації України у 2019 році суди першої інстанції розглянули 34 177 справ про невиконання батьківських обов'язків. Усі ці справи розглядаються на підставі поліцейських адмінпротоколів

За дослідженням Фундації DEJURE, проведеного разом з Асоціацією жінок-юристок України "ЮрФем", з 628 судових рішень майже 80% адмінпротоколів було складено на матір і лише 17% на батька. У 3% на бабу, діда чи інших опікунів.

Володимир Фогель каже, що на практиці дійсно до відповідальності найчастіше притягуються матері. Так стається тому що у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною здебільшого знаходяться жінки. Тому у цьому випадку матері певний час проводять більш часу з дитиною, відповідно якісь неприємні ситуації з дитиною трапляються під час коли вона знаходиться разом з матір’ю.

На жаль, в нашому суспільстві вважається, що виховання дітей це "жіноча справа", що призводить до гендерної дискримінації з боку представників поліції під час складання адмінпротоколів,

– говорить Фогель

Що сталося