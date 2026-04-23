Росія вирішувала в Україні "мовне питання": як Москва просувала "закон Ківалова-Колесніченка"

Журналісти проєкту "Схеми" заявили, що знайшли підтвердження причетності Росії до просування скандального мовного закону 2012 року, який свого часу викликав масові протести та сутички у Верховній Раді.

Як Росія просувала "закон Ківалова-Колесніченка"?

Документ, відомий як "закон Ківалова-Колесніченка", дозволяв надавати статус регіональної мовам національних меншин. На практиці це призвело до того, що російська мова отримала такий статус у 13 із 27 адміністративних одиниць України.

За даними розслідування, російська сторона не лише координувала дії щодо просування цього закону, а й фінансувала відповідні кампанії – як до його ухвалення, так і після. Кошти спрямовували на організацію публічних заходів, підготовку матеріалів у медіа, а також інформаційну роботу з українською аудиторією та міжнародними структурами.

Ці висновки журналісти зробили на основі аналізу великого масиву листування та документів організації "Правфонд" – російської державної організації, яка під виглядом юридичної допомоги так званим "співвітчизникам" за кордоном поширює у світі кремлівські наративи.

Зокрема, встановлено, що один зі співавторів закону, Вадим Колесніченко, отримував фінансування від цієї структури щонайменше двічі – у 2012 та 2013 роках. Загальна сума становила близько 3,3 мільйона рублів, що на той момент перевищувало 100 тисяч доларів.



Як Москва давала гроші Колесніченку / Фото "Схем" (Радіо Свобода)

Попри те, що у 2018 році цей закон було визнано неконституційним і він втратив чинність, журналісти зазначають: у судовій практиці його положення подекуди досі використовуються.

