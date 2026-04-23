Росія вирішувала в Україні "мовне питання": як Москва просувала "закон Ківалова-Колесніченка"
- Журналісти "Схеми" знайшли докази причетності Росії до просування мовного закону 2012 року в Україні.
- Закон дозволяв надавати російській мові статус регіональної в 13 з 27 адміністративних одиниць України, з підтримкою та фінансуванням від російської організації "Правфонд".
Журналісти проєкту "Схеми" заявили, що знайшли підтвердження причетності Росії до просування скандального мовного закону 2012 року, який свого часу викликав масові протести та сутички у Верховній Раді.
Дивіться також Окей бути рабами, – Ірена Карпа різко висловилась про українців, які досі говорять російською
Як Росія просувала "закон Ківалова-Колесніченка"?
Документ, відомий як "закон Ківалова-Колесніченка", дозволяв надавати статус регіональної мовам національних меншин. На практиці це призвело до того, що російська мова отримала такий статус у 13 із 27 адміністративних одиниць України.
За даними розслідування, російська сторона не лише координувала дії щодо просування цього закону, а й фінансувала відповідні кампанії – як до його ухвалення, так і після. Кошти спрямовували на організацію публічних заходів, підготовку матеріалів у медіа, а також інформаційну роботу з українською аудиторією та міжнародними структурами.
Ці висновки журналісти зробили на основі аналізу великого масиву листування та документів організації "Правфонд" – російської державної організації, яка під виглядом юридичної допомоги так званим "співвітчизникам" за кордоном поширює у світі кремлівські наративи.
Зокрема, встановлено, що один зі співавторів закону, Вадим Колесніченко, отримував фінансування від цієї структури щонайменше двічі – у 2012 та 2013 роках. Загальна сума становила близько 3,3 мільйона рублів, що на той момент перевищувало 100 тисяч доларів.
Як Москва давала гроші Колесніченку
Попри те, що у 2018 році цей закон було визнано неконституційним і він втратив чинність, журналісти зазначають: у судовій практиці його положення подекуди досі використовуються.
Скільки українців дивляться відео, слухають пісні й читають книги російською
Згідно з дослідженням, 71% українців регулярно споживає російськомовний контент.
Віцепрем'єрка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна зазначила, що, за результатами дослідження, на вибір українців щодо споживання контенту ворожою мовою впливають не ідеологічні переконання або якісь погляди. Російського контенту просто більше.