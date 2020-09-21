Закон про столицю можуть розглянути ще до місцевих виборів. За словами нардепа від фракції "Слуга народу" Дмитра Гуріна, законопроєкт поверне у Київ самоврядування. Пленарні тижні планують ввести з 29 вересня до початку жовтня.

Повноваження, які були у голови Київської міської адміністрації хочуть віддати майбутньому меру. Детальніше про це та нові положення закону він розповів в ефірі 24 каналу.

Читайте також Це президентська окупація Києва: політичний експерт прокоментував закон про столицю

"Наразі, якщо потрібно щось відремонтувати – свій підпис повинен поставити голова КМДА, якого призначив президент. Ми хочемо зробити так, аби свій підпис ставив мер", – зазначив Дмитро Гурін.

За його словами, у мера повинні бути одразу всі повноваження без різних затверджень. Водночас голова КМДА буде займатися іншими державними питаннями, розповів нардеп від "Слуги народу".

Чи може двовладдя в Києві призвести до міжусобиць

Згідно з інформацією депутата, закон унеможливлює цю ситуацію саме через те, що всі повноваження голови КМДА хочуть віддати меру.

Затвердження та призначення будуть непотрібними. Тобто коли кияни оберуть мера – йому буде надано одразу всі повноваження. Це і є поверненням самоврядування,

– наголосив Гурін.

Чому не зменшили кількість депутатів у міськраді

Він повідомив, що відповідне питання вивчали додатково. Зрештою, вирішили, що кількість депутатів не потрібно зменшувати, адже так на кожного депутата було б менше виборців, сказав нардеп фракції "Слуга народу".

Довідка. Група народних депутатів фракції "Слуга народу" пропонували скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб. У редакції статті 16 закону про місцеві вибори зазначено, якщо виборців понад 2 мільйони – місцева рада складається зі 120 депутатів.

Чому хочуть повернути районні ради

"Найпопулярнішою в Україні є реформа децентралізації. В Києві мешкає понад 3 мільйони людей і ним керують з єдиного кабінету. Це абсолютний нонсенс, адже місто такого масштабу не може керуватися з одного місця", – наголосив Дмитро Гурін.

Нам потрібно децентралізувати деякі питання, якими мають займатися на відповідних місцях,

– додав він.

За словами нардепа, досвід районних рад в Києві був негативним – вони були політизованим. Водночас це стало причиною їхнього закриття.

"У нас буде абсолютно інший функціонал рад – вони мають стати господарськими органами, в яких не буде політики. Районні ради будуть затверджувати детальні плани територій. Тобто люди будуть ретельно контролювати те, що відбувається у них в районі", – сказав депутат.

Зверніть увагу Рада у першому читанні схвалила закон про столицю: про що він

Нові положення законопроєкту

Дмитро Гурін впевнений, що на голосуванні за законопроєкт вистачить голосів. Адже кожну правку та пропозицію ретельно опрацьовували. За його інформацією, головними положення законопроєкту будуть:

повернення самоврядування та децентралізація міста,

абсолютно нова європейська система стратегічної та містобудівної документації,

модель відповідального європейського мера,

нова екологічна політика,

новий генеральний план Києва.



Як відбуватимуться місцеві вибори / Інфографіка 24 каналу