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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Закон про деокупацію насправді не визнає Росію окупантом, – експерт

15:11, сьогодні 1448 Читать новость на русском
В законі є низка суперечностей
В законі є низка суперечностей / 24 Канал

Особливого прогресу в плані деокупації і реінтеграції окупованих територій України після ухвалення відповідного закону не буде. Реінтеграція не може відбуватися без деокупації – звільнення самих територій, а такий механізм не прописаний.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Експерт вказує на кілька суперечностей у законі. По-перше, про те, що Росія – окупант, мова йде тільки в преамбулі. По-друге, в законі прописано, що Росія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею внаслідок війни проти України. Водночас посол США в Україні Марі Йованович заявила, що український уряд повинен платити пенсії людям, що проживають на окупованих територіях. На думку фахівця, цим нівелюється норма про відповідальність за збитки, нанесені Росією Україні.

Крім того, підкреслює Дмитро Снєгирьов, у законі, хоча й завуальовано, але є прив’язка до мінських угод, проти чого виступала низка народних депутатів. Про мінський процес з посиланням на резолюцію Генасамблеї ООН згадується в преамбулі. Але, нагадує він, мінські угоди не є міждержавною угодою, і ніким не імплементовані.

Тому не була проголосована пропозиція про розірвання дипломатичних стосунків з РФ і визнання "Д/ЛНР" терористичними організаціями. Цей закон спочатку був прив’язаний до зустрічей Волкера і Суркова. Хоча перемовини не мали суттєвих результатів, але в них є один спільний знаменник – політична частина мінських угод повинна бути імплементована в законі про деокупацію. Тобто врегулювання конфлікту має відбуватися в рамках мінських домовленостей,
– вважає Снєгирьов.

До того ж, на переконання експерта, Росію не визначили насправді окупантом, тому що товарообіг між нашими державами за останній рік дивним чином не зменшився, а збільшився.

Збільшення товарообігу між Україною і РФ – загадка. Іде війна, а товарообіг з країною-окупантом збільшується. Це відповідь, чому Росію не визнали країною-окупантом. До речі, основним постачальником вугілля в Україну є якраз Росія, яка виступає транзитером. Такі парадокси війни,
– зауважив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні і в цілому закон про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, проти – 36, утримались – 2.

Читайте також: Повернення Криму і Донбасу: про головні зміни і суперечності закону про деокупацію

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Реінтеграція Донбасу Новини політики
Джерело: 24 Канал
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