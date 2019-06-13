Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить

З 1 липня має запрацювати чергова частина закону про ринок електроенергії. Власне – запуск ринку. Що це поміняє для споживачів, як вплине на ціни – розбирався 24 канал.

Що зміниться у постачанні електроенергії

Міняється схема, за якою працювала енергосистема.

Досі всю вироблену електроенергію викуповувала державна компанія "Енергоринок" і продавала її споживачам – підприємствам і обленерго. Обленерго продавали електрику нам з тобою.

З 1 липня "Енергоринок" перестане бути єдиним "скупщиком". Вся електроенергія поступатиме на ринок електроенергії, на якому її купуватимуть всі зацікавлені покупці. У тому числі і колишні обленерго. Як і на будь-якому ринку, свою нішу займуть трейдери – посередники.

Як пояснив у коментарі 24 каналу радник юридичної компанії Primelex Євген Калінін, у нас запрацює прозорий конкурентний ринок електроенергії. Це значить – електроенергія перетворюється на товар. З його оптовою частиною працюватимуть енергогенеруючі компанії за новими правилами. Новий ринок за словами експерта – це гра за прозорими правилами.

Побутові споживачі не відчують на собі якихось особливих змін – вони так само співпрацюватимуть з обленерго. Які, нагадаємо, вже з 1 січня цього року розділилися на постачальників електроенергії та операторів системи розподілу.

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Як це вплине на ціну електроенергії

Ціна електроенергії буде встановлюватися ринком – на основі балансу попиту та пропозиції. Залежатиме від:

обсягів споживання

графіків розрахунків

платіжної дисципліни

споживання в залежності від часу доби

Також постачальники електроенергії зможуть домовлятися з виробниками щодо різних графіків оплати.

Побутовим споживачам варто чекати подорожчання електроенергії, відзначив у коментарі 24 каналу експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Карел Хірман. Але ключове питання не в тому "скільки" платити, а "за що?". З запуском ринку енергії ми платитимемо за стабільність енергетичної системи, якість енергопостачання. А глобально – за підвищення рівня життя нашого з вами. Коли держава перестане витрачати бюджетні (наші) гроші на оплату втрат і крадіжок електроенергії – бо на ринку вся вона буде облікована – економіка тільки виграє, зарплати і пенсії зростуть. Лічильники, енергоефективність, – ці поняття стануть друзями українського споживача і дозволять не платити не лише зайвого, а навіть менше.

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Втім, якщо ринок елекроенергії запустять з 1 липня – є певні ризики. Технічно наша енергосистема до запуску не зовсім готова. Наразі не може ефективно перерозподіляти електроенергію. А це означає – нестабільність системи і зростання ціни для кінцевого споживача, пояснив 24 каналу СЕО компанії ETG.UA Володимир Шведкий.

Тому запуск пропонують відстрочити (про це далі). Якщо ж таки запустять з 1 липня – уряд і нацрегулятор, швидше за все, встановлять якусь верхню межу цін на електроенергію, щоб захистити малозабезпечених споживачів. Хоча це ще буде не ринок електроенергії, а нова система перерозподілу, вважає Карел Хірман.



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Від чого залежатиме вартість

Ціна формуватиметься залежно від попиту і пропозиції на електроенергію, залежатиме від всіх учасників ринку: виробили мало, а спожили багато – електроенергія дорога, виробили багато, а спожили мало – подешевшала. Плюс на вартість суттєво впливатимуть витрати на розподіл – від виробника електроенергії (електростанції) до споживача електроенергія проходить довгий шлях по дротах, грубо кажучи. Її не можна десь накопичити у якійсь ємності, як газ, наприклад. Тому її треба перерозподіляти. І от учасник ринку, який зможе це зробити найефективніше і матиме найменше витрат – зможе продавати електроенергію дешевше.

Також на вартість електроенергії впливатиме рівномірність споживання і об'єм. Для споживачів великих об'ємів одиниця електроенергії буде дешевшою. Це означає, що побутові споживачі платитимуть за 1 кіловат-годину більше, ніж великі підприємства. І це нормально, каже Карел Хірман. Саме так працює будь-який ринок. (Згадайте "акції" в супермаркетах – три пачки сиру можна купити дешевше, ніж коли купуєш одну. Тут той самий принцип).

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Хто такі оператори ринку і що робитимуть

Це всі вже вище названі учасники ринку. Ті хто вироблятимуть електроенергію – виробники (електростанції – ГЕС, ТЕС, АЕС, "зелені").

Ті, хто купуватимуть – покупці: трейдери, підприємства. Причому купівля-продаж електроенергії буде відбуватися за декількома напрямами: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Про це докладніше – в іншому матеріалі.

Ті, хто розподіляють – оператори системи розподілу (з колишніх обленерго).

Чи буде відстрочка запуску ринку

Згідно з законом про ринок електроенергії, запуститись він має з 1 липня. Нардепи-члени Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський і Лев Підлісецький пропонували відтермінувати запуск ринку до жовтня цього року. Цього часу буде достатньо, щоб провести тестові випробування ситеми ринку, щоб технічно все працювало і не було збоїв. А ці збої – даватимуть збитки учасникам ринку, у підсумку заплатить за них кінцевий споживач (тому уряд і регулятор і встановлять, ймовірно, граничну вартість електроенергії, про що вище зазначав Карел Хірман). Президент Володимир Зеленський запропонував перенести запуск ринку на рік. Володимир Шведкий із цією пропозицією погоджується, як і представники бізнесу, за його словами.

МВФ та ЄС, за словами Карела Хірмана, вважають термін відстрочки у рік задовгим. Перенесення до жовтня – нормальним.

Євген Калінін підтримує позицію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, за чиїми словами найкращим було б запустити ринок, як і передбачено законом, з 1 липня. Виглядає, що саме так і буде.



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Яка користь від енерго новацій

Стабільний самодостатній ринок електроенергії – запорука стабільної енергосистеми, прибутки від продажу (а отже – податки державі), якісні послуги споживачам (без перебоїв і відключень). Державі не треба буде покривати нічиї дефіцити, ніхто не наживатиметься на необлікованій електроенергії – це буде регульована система (хоча для цього ще треба значно попрацювати).

Крім того, на ринку електроенергії ціна на неї не залежатиме від забаганок ні президента, ні уряду, ні депутатів чи навіть груп депутатів – політики більше не маніпулюватимуть цінами. Єдине – чесну конкуренцію мав би гарно відслідковувати Антимонопольний комітет.

Втім, все це благо не настане ні з 1 липня, ні навіть через рік. Ми лише на початку шляху.

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