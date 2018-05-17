Рада ухвалила закон про валюту: що зміниться для українців

Парламент України прийняв закон "Про валюту" у першому читанні. Цей документ має спростити життя українцям, які мають справу з іноземною валютою.

За президентський закон "Про валюту" №8152 проголосувало 253 народних депутати.

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Закон передбачає скасування валютного контролю для більш ніж 40% операцій, реєстрацію кредитів від нерезидентів та ліцензування інвестування за кордон. Також буде скасовано валютні обмеження для бізнесу та лібералізовано ринок.

Закон "Про валюту" передбачає такі зміни:

1. "Безвіз" для капіталу. Бізнес та населення зможуть самостійно вирішувати, коли і як проводити валютні операції, для цього не потрібно буде чекати дозволу регулятора.

2. Скасування деяких обмежень. Закон скасує валютний контроль для операцій з купівлі та переказу валюти на суму до 150 тисяч грн в еквіваленті.

3. Валютне інвестування. Відтепер для інвестицій за кордон не потрібна буде індивідуальна ліцензія від НБУ. Відтак не потрібно подавати чималий пакет документів – ще й ризикувати, що Нацбанк їх "не пропустить".

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4. Закон продовжить максимальний термін для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів до понад 180 днів. Експортерам не потрібно буде продавати виручку, а купувати валюту можна буде, не прив'язуючись до конкретного експортного контракту.

5. Будуть послаблені санкції щодо порушення валютного регулювання для експортерів та імпортерів.

6. Не потрібно буде реєструвати в НБУ залучені з-за кордону кредити.



Закон "Про валюту": основні зміни

Однак, лібералізація не означає відсутність контролю. НБУ та банки матимуть право вимагати від компаній та фізичних осіб документи про проведені валютні операцій, так само як НБУ та ДФС перевірятимуть питання дотримання валютного законодавства. Крім того, Нацбанк зможе встановити обмеження, якщо побачить певні ризики на валютному ринку.