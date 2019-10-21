Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати

Парламент ухвалив закон про верифікацію та моніторинг держвиплат з метою уточнення їх адресності та оптимізації бюджетних видатків. Які зміни очікують українців за новим законом – журналістка 24 каналу дізналась у експертів.

Законодавчі новації

Традиційно українці, які отримують субсидії та інші державні виплати, з пересторогою ставляться до нових законів, націлених на наведення ладу в цій царині. Після кожної такої новації доводиться вистояти не одну чергу в місцевому підрозділі соціального захисту аби довести своє право на отримання пільги.

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Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", ухвалений 17 жовтня, налякав багатьох українців. Мовляв, через новації закону людей масово позбавлятимуть субсидій.

Що таке верифікація? Комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та здійснення держвиплат. А також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Натомість, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконує – цей закон не націлений на зменшення кількості отримувачів держвиплат. Адже верифікація здійснювалася й раніше. В межах реєстру Пенсійного фонду або Реєстру отримувачів субсидій постійно проводиться перевірка правильності надання тієї чи іншої соціальної виплати. Водночас, потрібно розуміти – наразі, аби дізнатись інформацію про субсидіанта, необхідно дослідити кожен реєстр окремо.

Як обраховуватимуть субсидії по-новому, дивіться тут:

В державі не може бути 100 реєстрів. Потрібен один реєстр отримувачів соціальних виплат. Власне, це питання є одним із наріжних каменів цього закону,

– наголошує Олег Пендзин.

Удосконалити реєстри

Очільник парламентського комітету з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев так охарактеризував новий закон: це документ про наведення соціальної справедливості.

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Експерти погоджуються з таким твердженням. Як переконує економіст Олександр Клименко, цей закон є не чим іншим як спробою удосконалити правила перевірки громадян щодо отримання ними соціальної допомоги, на законодавчому рівні. Звісно, перевірка здійснюється і зараз, але ж проводиться вона по-різному, адже процедура не уніфікована.

В ухваленому законі прописано три етапи перевірок:

перший – коли людина лише подає документи;

другий – в процесі отримання грошей тобто досліджуватимуть правильність їх отримання;

третій – після отримання коштів. Йдеться про монетизацію субсидій. Тобто перевірка правильності використання виданих грошей. Загальновідомі випадки, коли люди витрачали монетизовану субсидію не на оплату комунальних послуг, а на щось інше. Таким чином, борги за комуналку лише накопичувалися.

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Цим документом узаконюється порядок етапів перевірки. Водночас, експерти застерігають: найбільша проблема цього закону може виникнути тоді, коли всі реєстри отримувачів соціальної допомоги об'єднуватимуться в один. Адже більшість реєстрів не поєднуються між собою через абсолютно різні дані.

Зупинити видачу соціальної допомоги людині можна лише у випадку, якщо вона свідомо подала неправдиві дані про себе. Коли проблеми в даних виникають в процесі об'єднання реєстрів, не можна зупиняти видачу соціальної допомоги. Це не проблема людини, а проблема реєстру,

– наголошує Олег Пендзин.

А якщо призупинять видачу виплат пенсіонеру, який є інвалідом, що отримує субсидії? Це ж соціально не захищені верстви населення, й вони не можуть відстояти свої права. Експерти сподіваються на те, що в процесі реалізації закону подібного все ж не станеться. Олександр Клименко, передбачає й можливі проблеми технічного плану, допоки робота єдиного реєстру налагоджуватиметься.



Новий закон не впливатиме на кількість чесних субсидіантів / Фото 24 каналу

Загалом, цей законопроєкт правильний. Він не змінить самого факту проведення верифікації, яка проводиться й сьогодні. По ідеї він має навести порядок в державі, – вважає Олег Пендзин.

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Водночас, є в законі норма, яка має змусити хитрих українців жити по-чесному. Закон про верифікацію – це перевірка правильності отримання субсидії. Якщо власник кількох квартир, які розташовані в різних містах здає їх в оренду й, водночас, отримує субсидію на всі ці помешкання, тоді йому варто боятись. Коли буде зведено бази в один блок і стане відома правда, то таких порушників закону попросять повернути гроші. Лише для такої категорії людей цей закон є небезпечним. Якщо українець не порушував чинне законодавство – йому немає чого боятись.

Таким чином, новий закон непоганий, але ж ми знаємо, на жаль, в Україні навіть якісні закони можуть погано реалізувати на практиці.



Як обраховуватимуть субсидії по-новому / Інфографіка 24 каналу