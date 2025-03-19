Зеленського закликають ветувати законопроєкт, що полегшує дерибан землі

12 березня 2025 року Верховна Рада проголосувала в 2 читанні законопроєкт №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача”. Однак він навпаки полегшує незаконне відчудження земельних ділянок.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на громадську ініціативу "Голка". У разі ухвалення законопроєкт обнуляє претензії до дерибанників лісів та узбереж, якщо сплив 10-річний термін.

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Які проблеми має законопроєкт 12089

У "Голці" пояснюють, що зараз у законі встановлені обмеження на передачу у приватну власність тих земель, які складають особливу цінність для всієї держави.

Часто схеми з незаконним відчуженням такої землі початково будують так, аби земля пройшла кілька ланок підставних власників. Таким чином кінцевий набувач, формально, вважається добросовісним набувачем. Але фактичне місцерозташування ділянки свідчить, що ділянка вилучалася незаконно.

Законопроєкт 12089 пропонує обмежити 10-ма роками термін, протягом якого можна повертати в державну та комунальну власність незаконно відчужену власність,

– зазначають громадські організації.

Ба більше, згідно з законопроєктом 12089, навіть якщо держава виграє суд – то вона має компенсувати власнику ринкову вартість земельної ділянки. Ця норма поширюється в тому числі на землі оборони. Також законопроєкт може породити схеми для виведення бюджетних коштів.

"Наприклад, незаконно вилучена ділянка, переоформляється по фіктивних договорах, а потім програється суд, земля повертається, проте отримується ринкова вартість за таку землю, або і більше, враховуючи її природоохоронну вартість", – пояснюють схему у "Голці".

Також, формулювання законопроєкту можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих територіях.