"Трамп готовий": за законопроєкт Грема можуть проголосувати протягом наступних двох тижнів

Законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема і його колеги Блюменталя щодо жорстких санкції в бік Росії отримав чималу підтримку з боку інших сенаторів. Однак на голосування його не виносять. Це зараз найгарячіше для України питання в Конгресі.

На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосила журналістка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська, нагадавши, що його запровадив Ліндсі Грем ще минулого року. Тоді він мав 85 співавторів. Тобто це сенатори, які підписалися під цим законопроєктом, кажучи, що вони готові його підтримати.

Законопроєкт Грема: компроміс з Білим домом досягнутий

Підтримати законопроєкт про пекельні санкційні обмеження щодо Росії готові були 85 зі 100 сенаторів від обох партій: і Демократичної, і Республіканської. На ту мить, зі слів журналістки, це був законодавчий акт, який мав найбільше двопартійної підтримки в Сенаті. Питань про те, чи пройшов би він, чи ні, не було, але його не виносили на голосування.

Цього не робили, тому що адміністрація президента Трампа була проти. Там казали, що не будуть підписувати цей законопроєкт, не підтримують його, і тому немає сенсу навіть виставляти його на голосування. У процесі адвокації на Капітолійському пагорбі українці та американці в США, які підтримують Україну, зверталися до своїх конгресменів і сенаторів із питанням: чому, якщо є ця підтримка, немає дій?,

– розповіла Ульяновська.

З її слів, законодавці від обох партій вказували на Білий дім. Протягом усього року Ліндсі Грем постійно говорив про цей законопроєкт і не давав йому "померти", попри те, що "попутного вітру" для цього документу не було. Він, як зазначила журналістка, намагався змінити його текст таким чином, щоб Дональд Трамп погодився його підписати й ввести ці санкції.

Повне інтерв'ю з Ульяновською: дивіться у відео

Коли Ліндсі Грем був в Україні минулого тижня, він повідомив, що нарешті вдалося досягти компромісу з Білим домом, із обома партіями. Законопроєкт отримав належну підтримку. Він повністю переписаний, але Грем планував почати його рух у Сенаті, щойно повернувся до Сполучених Штатів. Але він раптово помер.

Після цього сенатори, колеги Ліндсі Грема, говорять про те, що потрібно ухвалити цей законопроєкт якнайшвидше – як данину пам’яті йому. Водночас Білий дім і Дональд Трамп особисто говорять, що для того, щоб вшанувати пам'ять Грема, треба ухвалити інший законопроєкт про врегулювання ринку криптовалют, до якого Ліндсі Грем не має жодного відношення. Це не була його тема,

– пояснила Ульяновська.

Вона додала, що Грем був сенатором із "яструбиного" крила, який займався переважно питаннями зовнішньої політики й допомагав Трампу, був його зв'язковим у Сенаті, шукав голоси під його законопроєкти.

Журналістка повідомила, що цього тижня відбулася велика двопартійна пресконференція сенаторів з Демократичної та Республіканської партії про те, що вони хочуть винести це питання на голосування. За їхніми словами, вони мали письмове підтвердження від Білого дому, що Трамп готовий підписати й підтримати цей законопроєкт.

Фінальний підпис під законопроєктом

Журналістка української служби "Голосу Америки" розповіла, що лідер республіканської більшості в Сенаті, який мав би виставляти цей законопроєкт на голосування, сказав, що якщо ця нова його версія отримає необхідну підтримку, то він виставить її на голосування.

Вчора з'явилася інформація про те, що він поставив фінальний підпис (зараз під цим законопроєктом 61). Це означає, що в Сенаті він уже має прохідний рейтинг. Річард Блюменталь, який був співавтором цього законопроєкту разом з Ліндсі Гремом, сказав, що сенатори працюють над тим, щоб винести цей законопроєкт на голосування і проголосувати його протягом наступних двох тижнів – до того, як Конгрес піде на літню перерву в серпні,

– озвучила Ульяновська.

Тобто, якщо цей законопроєкт буде ухвалений і санкції будуть запроваджені, це відбудеться в наступні два тижні. Вона підкреслила, що за цим треба дуже уважно стежити, тому що це лише публічна частина того, що відбувається. Непублічно в Сенаті й Палаті представників нині коїться багато важливих для адміністрації голосувань за різні законопроєкти.

З її слів, зазвичай для того, щоб якусь із таких ініціатив, як допомога Україні, просунути – потрібно чимало докласти зусиль і домовлятися: хто за що готовий проголосувати, на які поступки піти, щоб отримати підписи від інших законодавців і сенаторів.

Тому зараз за лаштунками Конгресу, як підсумувала журналістка, відбувається картковий будиночок із пошуком, як просунути цю ініціативу, на що готові поступитися, щоб допомогти Україні цими санкціями.