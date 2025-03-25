Нашумілий законопроєкт про розширення прав Нацгвардії зняли з порядку денного

Верховна Рада України зняла з розгляду законопроєкт №10311, який викликав широкий резонанс через норми щодо застосування сили військовими Національної гвардії. Документ передбачав, зокрема, можливість використання вогнепальної зброї та сльозогінного газу проти цивільного населення.

Законопроєкт виключено з порядку денного на поточний пленарний тиждень (24 – 30 березня). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ірину Геращенко та Ярослава Железняка , а також голову правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна .

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Що відомо про законопроєкт

Железняк зазначив, що документ дійсно містить суперечливі моменти: "У конспірологію тут не вірю. Відверто, всі нормально розуміли, що [законопроєкт] треба доопрацювати".

Раніше правоохоронний комітет парламенту схвалив законопроєкт, що викликало критику з боку "Центру протидії корупції". Там вказали на схожість його окремих положень із так званими "законами 16 січня" 2014 року, ухваленими під час Революції Гідності, які значно розширювали повноваження правоохоронців у протидії протестам.

У Міністерстві внутрішніх справ, своєю чергою, пояснювали, що документ спрямований на узгодження Закону України "Про Національну гвардію України" з іншими чинними правовими нормами.

Там казали, що нацгвардійці й раніше мали право застосовувати гумові кийки, електрошокери та засоби примусової зупинки транспорту. Це було передбачено постановою Кабміну ще від 2017 року.

У нинішньому проєкті закону зазначається, що подібні дії можуть використовуватися лише як крайній захід в чітко визначених межах і способах, а також містить норми щодо обов’язку попередження наміру про їхнє застосування.