Використання сили під час протестів: у Нацгвардії заперечили дані про розширення повноважень

Правоохоронний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт №10311. Відповідний документ не розширює повноваження Національної гвардії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну гвардію України. Там пояснили, що насамперед передбачають основні зміни.

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Що передбачає законопроєкт

Повідомляли, що схвалений проєкт закону розширює право нацгвардійців на застосування сили, зокрема щодо використання вогнепальної зброї та сльозогінного газу проти цивільних під час протестів, а також безпілотників. Національна гвардія України заперечила відповідну інформацію.

Основні зміни стосуються саме закону "Про Національну гвардію Україну" у частині приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз,

– ідеться у роз'ясненні.

Наголошують, що нацгвардійці могли й раніше застосовувати гумові кийки, електрошоки чи примусово зупиняти транспорт. А перелік спецзасобів, який запропонований в законопроєкті №10311, вже передбачений і використовується військовослужбовцями НГУ.

Крім того, як зазначається, деякі норми майже повністю продубльовані із законів "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у ЗСУ", з урахуванням особливостей виконання покладених на НГУ завдань та функцій.

"Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ – від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян", – додали там.