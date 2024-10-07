Про це заявили прем'єр-міністри двох країн, пише BBC.

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Що відомо про архіпелаг Чагос

Архіпелаг Чагос – група островів з семи атолів та понад 60 тропічних островів у Індійському океані. Зокрема до складу архіпелагу входить тропічний атол Дієго-Гарсія, який США використовують як військову базу для кораблів ВМС і бомбардувальників дальньої дії.

Загалом дискусія щодо права на суверенітет над архіпелагом Чагос точилася десятиліттями. Маврикій звинувачував Британію у незаконній колоніальній окупації архіпелагу. Країна наголошувала на тому, що британці незаконно змусили відмовитись від прав на острови Чагос у 1968 році в обмін на незалежність.

Тож тепер архіпелаг Чагос повертається Маврикію. Проте країни домовилися, що Велика Британія орендуватиме Дієго-Гарсію ще щонайменше 99 років, що дасть змогу США зберегти там свою військову базу.

Сполучені Штати позитивно відреагували на нову угоду щодо архіпелагу.

Це наочна демонстрація того, як дипломатія й партнерство допомагають здолати давні історичні проблеми та досягти мирних і взаємовигідних результатів,

– сказав президент Джозеф Байден.

Договір ще треба доопрацювати, але сторони обіцяють завершити його якнайшвидше.