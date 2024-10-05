Мовиться про захищений китовий заповідник, де кити регулярно та добровільно шукають контакту з людьми, знайомлять їх зі своїми дитинчатами, грайливо труться об борти човнів й навіть дозволяють до себе доторкнутися. Про це надзвичайне місце розповіло BBC.

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У якому місці кити приливають подивитися на людей

Це лагуна Сан-Ігнасіо, яка розташована на західному узбережжі півострова Південна Нижня Каліфорнія. Вона вважається останньою незайманою лагуною для розмноження та отелення тихоокеанських сірих китів.

Щороку з січня до середини квітня тисячі сірих китів прибувають у лагуну, пройшовши довгу подорож з крижаних вод Арктики до теплих вод Нижньої Каліфорнії, щоб спаровуватися і народжувати.

Колись давно на них там полювали, але тепер це суворо заборонено. А самі кити, схоже, навчилися довіряти людям.

Під час моєї нещодавньої поїздки зі спостереження за китами з компанією Санчеса з екотуризму Pure Baja Travels ми стали свідками того, як матері (самиці китів – 24 Канал) підводили своїх дитинчат до човнів, щоб представити їх як горді батьки,

– мовиться у статті BBC.



Сірий кит треться об човен, поки його гладять / José Sanchez

Варто зазначити, що спостерігати за китами дозволено тільки в певній "зоні" заповідника. Також там існують суворі правила:

У цій зоні одночасно можуть перебувати лише 16 невеликих рибальських суден.

Усі човни повинні вимикати двигуни при наближенні китів.

Оператори човнів не мають права переслідувати тварин – лише кити вирішують, чи підпливати їм до людей та вітатися.

Водночас гіди зазначають, що кити дуже допитливі та тактильні. Вони люблять спілкуватися з людьми, торкатися до них та тертися об різноманітні поверхні.

Шварц та інші морські біологи сходяться на думці, що кити наближаються до човнів добровільно. Як варіант, їм може бути нудно, тому що вони не зайняті пошуками їжі. Однак точна причина такої дружньої поведінки ссавців у цій лагуні невідома.