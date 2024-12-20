Інцидент трапився ввечері 19 грудня, в аеропорту міста Молде на північному березі півострова Ромсдал у Норвегії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Aviation Source.

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Як літак ледь не впав у море в Норвегії

Під час посадки в Молде норвезький літак B737-800 компанії Norwegian, який прибув з Осло, викотився за межі злітно-посадкової смуги 25.

Пілот посадив літак за 150 метрів від кінця смуги, однак повністю зупинити його зміг приблизно за 15 метрів від моря.

На місце події прибули співробітники екстрених служб, які евакуювали пасажирів. Сам літак забрали із позиції за допомогою аварійних трапів.

Небезпечна посадка літака B737-800: дивіться відео

Один із пасажирів стверджує, що літак, ймовірно, здійснив посадку із запізненням. Однак в авіакомпанії заявили, що літак викотився зі смуги через погодні умови – було слизько та вітряно.

Дані польоту показують, що початок зниження та початкові процедури заходу на посадку були виконані в межах норм, і літаку було дозволено приземлитися на злітно-посадковій смузі 25.

Під час інциденту на борту літака перебували 165 пасажирів та 6 членів екіпажу.