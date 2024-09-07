Мостар – прихована перлина Боснії і Герцеґовини. Він розташований на річці Неретва, яка славиться своєю ідеальною інстаграмною бірюзовою водою.

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Що варто побачити у Мостарі

Туристи з різних куточків світу зазвичай недооцінюють Мостар. Водночас його Старе місто – одне з найпрекрасніших у Європі. Окрім того, саме у Мостарі розташований один з найцікавіших мостів світу. Саме там можна зробити одні з найцікавіших місцевих фото.



Краєвиди Мостара вражають / Unsplash

Мостар чудово зберіг свою історію та атмосферу старовини. Упродовж віків там поєднувалася балканська та османська культури. Перебуваючи там, здається, що телепортуєшся у минуле.

Попри стереотипи, Мостар – доволі безпечне місто. Зокрема, Держдеп США додав Боснію і Герцеговину до напрямків 2 рівня. Це означає, що там можна спокійно планувати відпустку. Найбільше джерело небезпеки –кишенькові злодії.

Окрім того, тревел-експерти зауважують, що вересень – дуже комфортний місяць для відвідин Мостара. Вдень температура повітря ще прогрівається до +27 градусів. Тим часом уночі тримається на рівні +15 градусів.

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