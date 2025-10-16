Спеціальні конструкції тривалий час приховували деталі храму та спотворювали вигляд Священної скелі Акрополя. Але зараз об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "звільнився" від них, пише 24 Канал з посиланням на Euronews.

Як виглядає грецький Парфенон без риштувань?

В Афінах зняли спеціальні конструкції, встановлені для реставраційних робіт на західному фасаді храму V століття до н.е.. Цей крок відновив безперешкодний огляд пам'ятки, що дозволило відвідувачам повною мірою оцінити історичну пам'ятку.



Парфенон з риштуваннями / Фото Unsplash

Раніше залізні опори затуляли важливі деталі та змінювали естетичне сприйняття Священної скелі Акрополя.

Парфенон повністю без риштувань. Складається враження, ніби ми бачимо зовсім іншу пам'ятку,

– заявила міністерка культури Греції Ліна Мендоні.

Однак, демонтаж риштування є тимчасовим заходом, який триватиме лише до листопада. Після цього періоду будуть встановлені оновлені риштування, спроєктовані таким чином, щоб бути менш нав'язливими. Реставрація та консервація історичної пам'ятки, за прогнозами, триватиме до весни 2026 року.



Президентська гвардія проходить повз Парфенон без риштувань / Фото AP, Йоргос Карахаліс

Зазначимо, Акрополь продовжує залишатися провідним туристичним напрямком Греції. У 2024 році приблизно 4,5 мільйона відвідувачів прийняла ця локація, за даними ELSTAT.

