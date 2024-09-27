За даними Express, Афіни ідеально підійдуть для пішохідних прогулянок. Дослідження показали, що на кожні 3 кілометри у грецькій столиці знайдеться локація, яка має ключове значення для світової культури.

Зверніть увагу Незабутня атмосфера: 5 готичних міст Європи, які варто відвідати на Гелловін

Чому варто відвідати Афіни

Афіни – справді унікальне місто. Воно чудово зберегло свою тисячолітню історію й ділиться з туристами унікальною атмосферою. До слова, Афіни є дуже популярними серед туристів. Влітку там ніде яблуку впасти. Через наплив відвідувачів навіть довелося обмежувати доступ до найпопулярніших локацій міста.

Водночас восени туристичний ажіотаж навколо Афін потрохи спадає. Тому можна відпочити у відносній тиші та спокої. Окрім того, упродовж літа Греція страждала від аномальної спеки. Тим часом у жовтні погода стане стабільнішою. Водночас туристи ще зможуть насолодитися майже літнім теплом. Температура повітря прогріватиметься до +25 градусів.



Афіни – справді унікальне місто / Unsplash

Саме тому туристам рекомендують не зволікати та відвідати Афіни вже цього жовтня. Тревел-експерти наголошують: спадок Греції є справді унікальним. Зокрема, саме в Афінах розташовані легендарні Акрополь, храм Зевса, Парфенон та інші вікові споруди.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.