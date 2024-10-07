Цей приватний острів розташовний за 30 хвилин човном від міжнародного аеропорту в столиці Мале. Потенційним гостям доведеться взяти участь в аукціоні, щоб зупинитися на острові, повідомляє Euronews.

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Нову концепцію впроваджує Мохамед Алі Джанах, голова групи Hotels and Resorts Investment Maldives Group (HARIM Group) та спеціальний радник ООН з туризму.

Я будую найексклюзивніший приватний острів у світі,

– сказав він учасникам заходу ООН в Тбілісі, присвяченому Всесвітньому дню туризму.

Джанах вважається одним із провідних будівельних магнатів Мальдів. Він побудував безліч курортів по всій острівній державі та за її межами.

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Це невеличкий острів площею 14 000 квадратних метрів. Джанах планує побудувати на ньому 6 вілл і яхту. Це місце підходитиме для людей, яким потрібна цілковита приватність.

Головна ідея полягає в тому, що проживання на цьому острові продаватимуть на аукціоні. Ще однією унікальною особливістю Кудахіті Сендс є те, що він не буде прив'язаний до будь-якого міжнародного бренду чи мережі готелів.

Він продаватиметься як окремий, ізольований приватний острів. Іншими словами, ви не побачите нікого, окрім себе. Не буде жодних папараці або новин. Тож це як світовий ексклюзив, справді високого класу,

– сказав Джанах.

Заможні мандрівники можуть запросити своїх дворецьких та персонал, щоб готувати їжу у ресторані на острові.

Наразі на Мальдівах вже є острови, які продаються по 120 000 доларів за ніч. Однак Джанах переконаний, що нова концепція буде вартувати значно дорожче.

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