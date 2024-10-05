Однак доступний такий відпочинок не кожному. Скільки ж коштує поїхати на Мальдіви зараз, розбиралися Закордон 24.

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Проживання та доїзд

Наразі тури на Мальдіви коштують понад 120 тисяч гривень. До прикладу, "найекономніший" тризірковий готель за 9 ночей без включеного у вартість харчування обійдеться у понад 122 218 гривень за двох. У цю ціну входить дорога з Варшави та назад. Якщо доплатити кілька сотень тисяч гривень, стають доступними й п'ятизіркові готелі.

Звісно, якщо дуже добре пошукати, можна знайти значно дешевші варіанти, однак вони доволі сумнівні.

Наприклад, ми побачили тур за 78 тисяч гривень на 9 ночей на острові Тулусду. Однак умови там, м'яко кажучи, далекі від тих, про які мріють, коли вирушають на Мальдіви.

Також у цьому турі 1 ніч доведеться пожити біля аеропорту. Неприємно й те, що треба буде доплатити за трансфер до острова та можливість взяти валізу, тому що у вартість входить лише ручна поклажа.

Звичайно, якщо бронювати проживання окремо, а не брати тур, житло обійдеться значно дешевше. Є навіть варіанти до 20 тисяч гривень за 6 ночей. Однак проблема у тому, що дістатися на Мальдіви самостійно досить дорого.

До прикладу, якщо ви "вихопите" авіаквитки від Польщі до Мале за 22 тисячі гривень в обидва боки, це буде дуже хороша знижка. Залежно від дати та острова, на який ви плануєте летіти, ціни на квитки можуть сягати й понад 100 тисяч гривень туди й назад.

Якщо це не проблема для вас і ви шукаєте елітне житло самостійно, то не можемо не показати вам одну з вілл преміумкласу на острові Дігура. 6 ночей там коштують 200 тисяч гривень.



Одна з вілл у Дігурі / фото з сайту Booking

Харчування

На Мальдівах майже немає окремих закладів громадського харчування – їх можна знайти лише у столиці та на великих островах.

Зазвичай ресторани та кафе функціонують при готелях. І харчування залежить від їхнього рівня.

Наприклад, у Мале в традиційному кафе можна наїстися й за 10 – 20 доларів. Суми в ресторанах при готелях набагато вищі: 60 – 100 доларів та іноді й більше.

Транспорт

В основному автотранспорт курсує лише по столиці Мале, яка має автомобільні дороги, та ще на кількох островах. Там можна скористатися таксі.

Також між островами курсують гідролітаки та катери. Самостійно плавати від острова до острова, не маючи ліцензії на плавзасіб, заборонено.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.