Odyssey називали кораблем мрії. Водночас для своїх пасажирів він перетворився на філіал у пекло. Щоправда, доволі приємне.

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Що сталося з пасажирами Odyssey

У доках Odyssey застряг через проблеми з кермом і коробкою передач. Ремонт триває вже 3 місяці. Тим часом пасажири, які забронювали квитки ще декілька років тому, змушені залишатися у Белфасті.

Більшість людей оплачують каюту за добовим тарифом. Вдень їм дозволено перебувати на борту лайнера. Зокрема, насолоджуватися стравами та напоями. А на вечір автобуси, які оплачує компанія, розвозять пасажирів по готелях. Люди вже гадки не мають, чим ще зайнятися у Белфасті. Вони змушені сидіти там вже майже 100 днів. Однак є й приємні бонуси.

Ми можемо їсти всі страви, і в них навіть є фільми та розважальні ігри, майже як у круїзі, тільки ми в доці. Я хочу залишатися тут стільки, скільки зможу. Я завжди хотіла жити на кораблі, і це буде для мене втіленням мрії,

– розповіла одна з пасажирок.



Так виглядають каюти на борту Odyssey / Villa Vie Residences

Варто зауважити, що ціни на каюти просто космічні: стартують від 99 999 й закінчуються 899 000 доларів.

У компанії обіцяють: от-от судно таки зможе вирушити у подорож. Зокрема, це може статися вже у перші дні вересня.