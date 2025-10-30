Зокрема, це центри обробки даних, морська або шахтна вода, використані кавові зерна, каналізація й навіть криптомайнери. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Які ще методи опалення використовують у світі?

Тепло центрів обробки даних

Енергомісткі центри обробки даних обігрівають будинки у Фінляндії та Швеції. Ці країни намагаються обмежити свій вплив на навколишнє середовище, поєднуючи обчислювальні потужності з системами централізованого теплопостачання.

У Фінляндії та Швеції кілька великих проєктів підключили цю відпрацьовану теплову енергію до районних мереж опалення. Google віддає тепло зі свого дата-центру в місті Гаміна (Фінляндія) в місцеву систему опалення, а у Гельсінкі оператори та дата-центри співпрацюють, щоб гріти будинки з надлишкового тепла серверів. Це дозволяє зменшити викиди й ефективніше використовувати енергію для потреб громад.

Будівництво підстанції Fingrid в Еспоо, де центр обробки даних Microsoft забезпечуватиме тепло / Bloomberg

Великі теплові насоси, які "викачують" тепло з моря

У Данії побудували масштабні морські теплові насоси, які забирають низькопотенційне тепло з морської води та підвищують його температуру для районних мереж.

Проєкти в Есб'єрґу та Копенгагені показують, що навіть холодне море – це джерело тепла для десятків тисяч домівок. Ці системи працюють у парі з відновлюваною електрикою і знижують залежність від викопного палива.

Кавові відходи як паливо

Британська компанія Bio-Bean та її партнери перетворювали відпрацьовану кавову гущу на паливні пелети й брикети, які можна спалювати в котлах для опалення будівель. Тонни кавових відходів щодня викидаються кафе й офісами, тому це скорочує відходи та утворює локальне джерело тепла.

Криптомайнінг як джерело тепла

Робота майнінгових ферм (великі масиви компʼютерів для майнінгу криптовалют) генерує багато тепла. У Forbes зазначають, що це передбачає розміщення майнерів у теплицях або в будівлях, де їхній надлишковий тепловий потік використовується для обігріву. Наприклад, в Ісландії. Деякі компанії вважають це способом "перетворити" енергію майнінгу у корисне тепло.

Бізнес з вирощування квітів використовує машини для майнінгу біткойнів для обігріву своєї теплиці / Forbes

Тепло з каналізації та стічних вод

Каналізаційні мережі несуть великі об'єми відхідної теплової енергії. У Парижі та інших містах застосовують системи рекуперації тепла зі стічних вод.

Вода проходить через теплообмінники та віддає тепло для опалення будівель або підігріву гарячої води. Це практичне використання ресурсу, який просто губиться.

Геотермальна вода зі старих шахт

У місті Герлен (Нідерланди) у межах проєкту Mijnwater використовують підземні шахтні води як джерело геотермального тепла. Тобто вода з покинутих копалень використовується як "тепловий резервуар" для районного опалення. У такий спосіб індустріальне минуле міста стає ресурсом для сучасної енергії.

