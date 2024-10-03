Це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні, повідомили у МЗС.

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Вітор Рапозо присвятив роботу захисникам та захисницям України

У міністерстві зауважили, що художник створив цю роботу, щоб подякувати тим, хто захищає нашу свободу, а також розповісти про волю як унікальну силу українців.

Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед,

– написали в МЗС.

На фото видно, що Вітор Разозо створив надзвичайно масштабну та деталізовану роботу. У центрі малюнка – великий герб України та слово VOLIA.



Робота Вітора Рапозо на пляжі Алгарве / фото Софія Шовікова

Також на світлинах можна побачити кропіткий процес створення цього шедевру. Художник старанно виводив кожну деталь.

Як Рапозо створював подарунок для захисників та захисниць України: фото Софії Шовікової та з фейсбук-сторінки художника

МЗС України та Посольство України в Португалії подякували художнику за підтримку нашої країни.