Це правило поширюється на громадян тих країн, які мають безвізовий режим з Великою Британією, окрім Ірландії. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про нові правила в'їзду у Велику Британію

У Великій Британії розширили систему електронного дозволу на подорожі (ETA).

ETA Надає дозвіл на багаторазовий в’їзд до країни на 2 роки або до закінчення терміну дії паспорта. Максимальний термін перебування за один візит – до 6 місяців.

Вже від 8 січня усі люди, які подорожують у Велику Британію не з країн ЄС або проїжджають через неї транзитом без візи (з країн, які мають безвізовий режим з Британією), повинні будуть отримати цифровий дозвіл вартістю 10 фунтів стерлінгів.

Ця схема поширюється на всіх громадян країн поза межами ЄС, які в’їжджають до Великої Британії за безвізовим режимом без законних прав на проживання. До прикладу, зі США, Канади чи Австралії.

Від 2 квітня ETA поширюватиметься на більшість мандрівників, зокрема з ЄС (окрім громадян Британії та Ірландії).

Зверніть увагу. Україна не має безвізового режиму з Великою Британією. Оскільки громадяни України повинні отримати візу для в'їзду в цю країну, ми звільнені від цих правил. Втім, все ж є українці з подвійним громадянством, які можуть подорожувати з паспортами інших держав.

Куди подати заявку на в'їзд у Британію

Перевірити, чи потрібен вам дозвіл ETA та подати заявку можна на вебсайті gov.uk в офіційному застосунку ETA.

Кому не потрібен ETA: