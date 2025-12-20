Как будут работать магазины в Польше в декабре на Рождество и Новый год – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Lodz now.

Какой график магазинов?

В Польше торговля запрещена в праздничные дни – 24, 25 и 26 декабря (Рождественский Сочельник и два дня Рождества), а также на 1 января (Новый год). В эти дни большинство магазинов, супермаркетов и торговых центров не работают или значительно ограничивают работу, за исключением небольших магазинов, работающих по особому статусу (например, в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах или на ярмарках).



Как будут работать магазины в Польше / Фото Unsplash

А как насчет предпраздничных дней?

Как пишет Visit Ukraine, до 23 декабря магазины обычно работают по обычному графику, а также возможны так называемые торговые воскресенья в первой половине декабря (например, 14 и 21 декабря), когда магазины открыты и можно сделать покупки перед праздниками.

А вот 27 – 30 декабря магазины обычно возвращаются к привычному графику работы – открыты ежедневно с утра до вечера, но могут быть изменения в часы, особенно в торговых центрах.

Интересно! Сам Новогодний вечер (31 декабря) не является государственным выходным в Польше, поэтому магазины часто работают в обычном режиме или с укороченным графиком до вечера.

Как поздравить с Новым годом на польском?

Ранее мы писали, что наиболее универсальная и корректная фраза поздравления на польском, которую можно использовать в любой ситуации:

Szczęśliwego Nowego Roku!

(Счастливого Нового года!)

Именно эта формулировка считается стандартной и используется как в переписке, так и во время личных поздравлений. Оно подходит для коллег, знакомых, друзей и даже официальных обращений.