Як працюватимуть магазини в Польщі у грудні на Різдво та Новий рік – розкаже 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Lodz now.

Який графік магазинів?

У Польщі торгівля заборонена у святкові дні – 24, 25 та 26 грудня (Різдвяний Святвечір і два дні Різдва), а також на 1 січня (Новий рік). У ці дні більшість магазинів, супермаркетів і торгових центрів не працюють або значно обмежують роботу, за винятком невеликих крамниць, що працюють за особливим статусом (наприклад, в аеропортах, на вокзалах, у готелях чи на ярмарках).



Як працюватимуть магазини в Польщі / Фото Unsplash

А як щодо передсвяткових днів?

Як пише Visit Ukraine, до 23 грудня магазини зазвичай працюють за звичним графіком, а також можливі так звані торгові неділі у першій половині грудня (наприклад, 14 та 21 грудня), коли магазини відкриті й можна зробити покупки перед святами.

А от 27 – 30 грудня магазини зазвичай повертаються до звичного графіка роботи – відкриті щодня зранку до вечора, але можуть бути зміни в години, особливо у торгових центрах.

Цікаво! Сам Новорічний вечір (31 грудня) не є державним вихідним у Польщі, тому магазини часто працюють у звичному режимі або з укороченим графіком до вечора.

Як привітати з Новим роком польською?

Раніше ми писали, що найбільш універсальна та коректна фраза привітання польською, яку можна використовувати в будь-якій ситуації:

Szczęśliwego Nowego Roku!

(Щасливого Нового року!)

Саме це формулювання вважається стандартним і використовується як у листуванні, так і під час особистих привітань. Воно підходить для колег, знайомих, друзів і навіть офіційних звернень.