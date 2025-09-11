Если вы хотите отдохнуть в Испании и одновременно избежать толп других туристов – теперь поездка в сентябре не поможет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Интересно 4 вещи, которые нужно знать перед переездом в Испанию: украинка поделилась советами

Почему в сентябре в Испании будет много туристов?

Оказывается, этого года почти каждый шестой испанец отправится в поездку именно в сентябре – ведь все хотят избежать отдыха в пиковое время сезона. Главным двигателем этих изменений являются туристические привычки местных жителей, и за последние годы они кардинально изменились.

Менее 40% испанских путешественников отправились в отпуск в августе – хотя этот месяц традиционно и считается месяцем отдыха. А в этом году уже каждый шестой испанец будет отдыхать в сентябре – и это еще не считая того, что в прошлом году в это время страна приняла 9,6 миллиона иностранных туристов, а это на 9% больше, чем в том же месяце предыдущего года.

Одним из факторов, почему пик сезона с июля и августа смещается на сентябрь – это погода. Глобальное потепление привело к тому, что многие части Испании стали некомфортными, и даже опасно жаркими в разгар лета. Изнурительная температура портит отдых, а также вызывает пожары.

Еще один фактор – это рост интереса к Испании как к месту отдыха. В этом июле страну посетили 11 миллионов иностранных туристов – а это самый высокий месячный показатель в истории страны. Забронированные места в отелях и нехватка мест в самолетах означают, что путешественники, которые хотят посетить свои любимые места, выберут для этого другие даты – даже если они приходятся на сентябрь.

Какие еще новости Испании нужно знать?