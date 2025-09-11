Якщо ви хочете відпочити в Іспанії та водночас уникнути натовпів інших туристів – тепер поїздка у вересні не допоможе, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
Чому у вересні в Іспанії буде багато туристів?
Виявляється, цього року майже кожен шостий іспанець вирушить в поїздку саме у вересні – адже всі хочуть уникнути відпочинку у піковий час сезону. Головним рушієм цих змін є туристичні звички місцевих жителів, і за останні роки вони кардинально змінилися.
Менш як 40% іспанських мандрівників вирушили у відпустку у серпні – хоч цей місяць традиційно і вважається місяцем відпочинку. А цьогоріч вже кожен шостий іспанець буде відпочивати у вересні – і це ще не рахуючи того, що торік в цей час країна прийняла 9,6 мільйона іноземних туристів, а це на 9% більше, ніж того ж місяця попереднього року.
Одним з факторів, чому пік сезону з липня та серпня зміщується на вересень – це погода. Глобальне потепління призвело до того, що багато частин Іспанії стали некомфортними, і навіть небезпечно спекотними у розпал літа. Виснажлива температура псує відпочинок, а також спричиняє пожежі.
Ще один чинник – це зростання інтересу до Іспанії як до місця відпочинку. Цього липня країну відвідали 11 мільйонів іноземних туристів – а це найвищий місячний показник в історії країни. Заброньовані місця в готелях та брак місць у літаках означають, що мандрівники, які хочуть відвідати свої улюблені місця, оберуть для цього інші дати – навіть якщо вони припадають на вересень.
