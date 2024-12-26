Пункти пропуску з країнами ЄС у Румунії остаточно закриються 1 січня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Румунія стане повноправним членом Шенгенської зони

У Міністерстві внутрішніх справ Румунії повідомили, що з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією.

Країна стане повноправним членом Шенгенської зони, тож ці пункти пропуску їй більше не будуть потрібні.

Водночас прикордонники все одно зможуть проводити вибіркові перевірки документів.

Зауважимо, що також повноправним членом Шенгенської зони стане й Болгарія.

Що зміниться для українців Оскільки Україна не є членом Шенгенської зони, пункти пропуску між Румунією та Україною залишаються. Однак ті, хто будуть їхати через Румунію в інші країни ЄС, до прикладу, у Болгарію чи Угорщину, тепер проходитимуть лише один кордон.