Саме в сезон дощів можна добре зекономити, але і враження від поїздки будуть відповідні. Про те, коли найкраще їхати в Таїланд, розповів британський туристичний експерт Рік Джордан у своєму блозі для Condé Nast Traveler.

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Туристам назвали найкращу пору року для відпочинку в Таїланді

На думку туристичного експерта, ідеальний час для відпустки в Таїланді – зимові місяці, зокрема, з грудня по березень. Однак, мандрівникам слід пам'ятати, що для тропічного клімату характерні короткі, але інтенсивні зливи, які можуть випадати навіть у найсонячніші дні.

Водночас, він заявив, що найгіршим часом для поїздок у цю популярну країну Азії є два літні місяці.

Якщо ви не хочете потрапити під раптову зливу, то місяці, яких слід уникати, – це липень і серпень. Таїланд – один із найпопулярніших напрямків для зимового сонця, і на те є вагомі причини. З іншого боку, період з березня по травень – це час, якого слід уникати, якщо ви не любите виснажливі температури, оскільки в цей час тут найспекотніша погода,

– пояснив експерт.

При цьомуДжордан підкреслив значну перевагу подорожей до Таїланду протягом весняних та літніх місяців: можливість заощадити. Цей період вважається ідеальним для пошуку пропозицій на готелі з найвищим рейтингом у таких популярних напрямках, як Пхукет і Крабі.



Зима – найкращий час для подорожі в Таїланд / Фото Unsplash

Експерт зазначає, що сезон дощів у Таїланді зазвичай триває з травня по жовтень. У перші місяці в регіоні йдуть інтенсивні, але короткі зливи, тоді як пізніші місяці характеризуються меншими, але більш тривалими опадами.

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