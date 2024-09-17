Станом на серпень 2024 року в Чеській Республіці перебувало 370 980 українців під тимчасовим захистом. Очевидно, що за понад 2 роки ставлення місцевих до біженців змінюється. Які настрої в населення зараз показали результати опитування дослідницької організації STEM.

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Більшість чехів проти прибуття нових біженців

Громадська підтримка українських біженців у Чеській Республіці залишається стабільною з березня 2024 року, згідно з останніми результатами опитування.

У червні 2024 року 55% респондентів висловили підтримку продовженню дозволів на проживання для українських біженців. Це трохи менше, ніж у червні 2023 року, коли за це висловилися 56%.

Примітно, що відсоток респондентів, які висловилися "однозначно проти" продовження дозволів на проживання, зменшився з 22% у березні до 16% у червні. У червні 2023 року 17% чехів висловилися категорично проти прийому українських біженців.

Нещодавнє опитування показало, що майже 73% респондентів виступають за підтримку чеського уряду у спрощенні доступу українців до ринку праці. І навпаки, 61% учасників опитування висловили переконання, що Чехія повинна вжити заходів для запобігання прибуттю нових біженців.

59% респондентів у Чеській Республіці вважають, що уряд повинен вжити активних заходів для зменшення кількості українських біженців, які наразі проживають у країні. З іншого боку, 54% чехів підтримують ідею дозволити українцям, які бажають залишитися в країні, зробити це.

Я пояснюю це так, що люди інакше сприймають українських біженців. Якщо вони прагнуть до роботи та мовної інтеграції, відкритість чеської громадськості до них велика. Однак частина вважають, що деякі біженці недостатньо намагаються інтегруватися,

– прокоментував директор STEM Яромір Мазак.

Результати опитування показали, що майже 73% респондентів вважають, що приплив українських біженців не вплинув на їхнє особисте становище. І навпаки, 17% опитаних повідомили, що їхнє становище погіршилося після прибуття біженців.

Як чехи ставляться до українців після особистих контактів?

У Чеській Республіці взаємодія між місцевими жителями та українськими біженцями відбувається переважно на робочих місцях, у школах і магазинах. Люди, які спілкуються з українськими біженцями щодня, як правило, ставляться до них прихильно.



Як змінилося ставлення чехів до українських біженців / Ілюстративне фото Unsplash

Своє ставлення до українців за результатом особистих контактів чехи оцінюють так:

"переважно позитивне" – 24%;

"невизначене, однаковою мірою позитивне і негативне" – 41%;

"переважно негативне" – 17%;

практично не мали досвіду контактів з українцями – 18%.

Приблизно 28% респондентів стикалися з прямими проблемами або конфліктами за участю українців.

Який прибуток Чехії приносять українці?

Чехія – одна з найпопулярніших країн серед українців. І доходи від них – суттєво вищі, аніж витрати. Міністр Маріан Юречка наголосив, що українці для Чехії – не тягар, а вигода.

Так, упродовж першого півріччя 2024 року біженці заплатили Чехії приблизно 175 мільйонів євро. Це – фактично вдвічі більше, аніж країна витратила на підтримку українців.

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