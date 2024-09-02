Відпочинок у термальних джерелах – дуже корисний для здоров'я. Зокрема, підвищує імунітет та зміцнює нервову систему. В умовах постійного стресу це – просто must have. Куди варто поїхати цієї осені, щоб оздоровитися, розповідає Закордон 24.

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Угорщина

Цікаво, що ця країна входить до 5 найбільш багатих термальними водами у світі. Зокрема, столиця Будапешт фактично стоїть на "цілющому морі". Туристам рекомендують відвідати найвідоміші купальні: "Геллерт" та "Сечені". Варто зауважити, що вони – старовинні й є однією з пам'яток угорської столиці.

Окрім того, якщо ви в Угорщині маєте намір затриматися на декілька днів, варто поїхати в угорське місто Хевіз, розташоване на півдні країни. Місцеві термали – просто легенда.



Відпочинок у термалах – завжди чудова ідея / Unsplash

Чехія

Чеські термальні води не є настільки відомими, як в Угорщині. Їх навіть недооцінюють, а дарма! Зокрема, варто відвідати Velké Losiny – курорт, якому вже понад чотири століття. Він справедливо має титул найстаровиннішого курорту північної Моравії та входить до рейтингу 7 чудес Чехії.

Також туристам рекомендують провести час на курорті Aquaforum, розташованому у місті Франтішкові Лазні. Там можна оздоровитися понад 10 видами вод.

Словаччина

Термали Словаччини першу популярність здобули ще за часи існування Римської імперії. Країна має понад тисячу термальних джерел. Зокрема, серед відомих курортів: Пієштяни, Тренчанські Тепліце, Новий Смоковець, Штос, Татранське Матліаре. Експерти наголошують, що місцеві термальні води є унікальними й не мають аналогів у світі.