Експерти назвали 3 найкращі країни для мігрантів та пояснили, чому краще переїжджати саме туди. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Express.

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Найкращі країни для мігрантів

Нідерланди

За даними GlobalPassport, Нідерланди вважаються однією з найкращих країн для переїзду і є однією з "найпривітніших країн для міжнародних сімей".

Розвинуті велосипедні мережі, якими справді зручно пересуватися, допомагають підтримувати здоров'я та залишатися у формі. Також там багато зелених насаджень, внаслідок чого відчувається тісніший зв'язок з природою.



Амстердам, Нідерланди / Unsplash

Найкращі міста для переїзду у Нідерландах:

Амстердам,

Роттердам,

Гарлем,

Утрехт,

Амеланд,

Маастрихт.

Португалія

Наступною у списку GlobalPassport є Португалія. Насамперед через її доступність, безпеку та культуру гостинності.

Крім того, середземноморський клімат із довгим літом і м'якою зимою робить цю країну ідеальною для експатів, які бажають більше сонця у своєму житті.

Це чудове місце для тих, хто віддає перевагу спокійному ритму, і водночас хоче оточити себе доброзичливими людьми.



Лісабон, Португалія / Unsplash

Найкращі міста для переїзду в Португалії:

Лісабон,

Порту,

Алгарве.

Нова Зеландія

Ще одна країна, куди варто переїхати – це мальовнича Нова Зеландія. Так, це далеко, однак дуже важливою перевагою є те, що офіційною мовою в цій країні досі є англійська. Тож вивчити її буде легко.

Крім того, у цій країні безплатне медичне обслуговування для всіх жителів.



Веллінгтон, Нова Зеландія / Unsplash

Найкращі міста для переїзду у Новій Зеландії:

Веллінгтон,

Окленд.

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