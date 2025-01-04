Експерти назвали 3 найкращі країни для мігрантів та пояснили, чому краще переїжджати саме туди. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Express.
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Найкращі країни для мігрантів
Нідерланди
За даними GlobalPassport, Нідерланди вважаються однією з найкращих країн для переїзду і є однією з "найпривітніших країн для міжнародних сімей".
Розвинуті велосипедні мережі, якими справді зручно пересуватися, допомагають підтримувати здоров'я та залишатися у формі. Також там багато зелених насаджень, внаслідок чого відчувається тісніший зв'язок з природою.
Амстердам, Нідерланди / Unsplash
Найкращі міста для переїзду у Нідерландах:
- Амстердам,
- Роттердам,
- Гарлем,
- Утрехт,
- Амеланд,
- Маастрихт.
Португалія
Наступною у списку GlobalPassport є Португалія. Насамперед через її доступність, безпеку та культуру гостинності.
Крім того, середземноморський клімат із довгим літом і м'якою зимою робить цю країну ідеальною для експатів, які бажають більше сонця у своєму житті.
Це чудове місце для тих, хто віддає перевагу спокійному ритму, і водночас хоче оточити себе доброзичливими людьми.
Лісабон, Португалія / Unsplash
Найкращі міста для переїзду в Португалії:
- Лісабон,
- Порту,
- Алгарве.
Нова Зеландія
Ще одна країна, куди варто переїхати – це мальовнича Нова Зеландія. Так, це далеко, однак дуже важливою перевагою є те, що офіційною мовою в цій країні досі є англійська. Тож вивчити її буде легко.
Крім того, у цій країні безплатне медичне обслуговування для всіх жителів.
Веллінгтон, Нова Зеландія / Unsplash
Найкращі міста для переїзду у Новій Зеландії:
- Веллінгтон,
- Окленд.
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