Укрзалізниця розповіла про нові домовленості з польським приватним перевізником SKPL. Про це перевізник повідомив у своєму телеграмі.

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Зі Львова до Варшави знову курсуватиме потяг

Укрзалізниця тимчасово призупиняла продаж квитків на потяги за вказаним маршрутом через закінчення терміну дії попередньої угоди зі SKPL. Але, як зараз зазначили, продаж квитків вдалося продовжити внаслідок домовленостей з польським приватним перевізником SKPL.

Завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL, завершується коротка перерва у продажу квитків на популярні пересідні сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова. УЗ дякує SKPL за всі зусилля, докладені для подальшого безперебійного функціонування цього рейсу,

– йдеться у повідомленні.

Розклади руху поїздів залишаються звичними:

З вокзалу "Варшава-Східна" поїзд вирушатиме щодня о 21:31, з Любліна – о 23:40, з Рави-Руської – о 05:15.

Далі доведеться пересісти до іншого складу. З Рави-Руської він вирушить о 06:15 і прибуде до Львова о 07:47. Потім поїзд піде до Івано-Франківська та Коломиї.

Зворотний пересадний поїзд виїжджає зі Львова о 07:14 та прибуде до Рави-Руської о 08:38.

виїжджає зі Львова о 07:14 та прибуде до Рави-Руської о 08:38. Знову зробивши пересадку, о 10:15 пасажири відправляться з Рави-Руської, о 14:11 – з Любліна, а о 16:01 прибудуть на станцію "Варшава-Східна".

Квитки можна придбати через офіційний додаток УЗ, вебсайт, спеціальний чат-бот, а також у касах на вокзалах.

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