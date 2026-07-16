Уряд має бути урядом оборони: Корецький відповів, чи може Федоров залишитися на посаді

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький прокоментував можливість того, що Михайло Федоров залишиться у складі нового Кабінету Міністрів. Він наголосив, що зараз головним завданням уряду є забезпечення обороноздатності держави та ефективна командна робота.

Про це політик заявив під час спілкування із журналістами у Верховній Раді.

Чи буде Федоров і далі міністром оборони?

За словами глави уряду, наразі говорити про персональний склад Кабміну передчасно, адже всі кадрові рішення ухвалюються у визначеному законом порядку після завершення необхідних процедур.

Водночас Корецький наголосив, що для нього принциповим є не питання окремих посадовців, а здатність уряду працювати як єдина команда в умовах повномасштабної війни.

Тільки у єднанні можна перемогти. Уряд має бути урядом оборони,

– зауважив політик.

Відповідаючи на запитання про майбутнє Михайла Федорова, Корецький зазначив, що наразі не хоче випереджати події та закликав дочекатися завершення всіх кадрових процедур у Верховній Раді.

Окремо Корецький прокоментував інформацію про можливе призначення чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Він зазначив, що високо оцінює роботу очільника МВС, однак підкреслив, що остаточне рішення щодо кандидатури керівника оборонного відомства належить президенту України.

Я вважаю, що Ігор Клименко – сильний, професійний і результативний міністр. Щодо кандидатури міністра оборони – це виключна компетенція президента,

– заявив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня підтримала призначення нового складу Кабінету Міністрів України. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати, проти висловилися 15 парламентарів, 19 утрималися, ще 20 не голосували. Голосування відбулося без призначення міністра оборони та міністра закордонних справ – ці кадрові рішення парламент розгляне окремо.

Новим прем'єр-міністром України став Сергій Корецький. Першим віцепрем'єр-міністром і міністром енергетики призначено Дениса Шмигаля, а віцепрем'єркою з гуманітарної політики та міністеркою культури – Тетяну Бережну. Посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції обійняв Всеволод Ченцов, а міністром внутрішніх справ став Іван Вигівський.

До нового уряду також увійшли Сергій Марченко, Віктор Ляшко, Денис Маслов, Денис Улютін, Тарас Висоцький, Віталій Кім, Олександр Кравченко, Микола Калашник, Андрій Бутенко, Матвій Бідний, Віталій Безгін та Оксана Ферчук.