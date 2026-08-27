Старі судна і пошкоджені катери: у бухтах Севастополя знайшли залишки Чорноморського флоту Росії

У бухтах тимчасово окупованого Севастополя виявили низку пошкоджених та застарілих кораблів Чорноморського флоту Росії. Серед них помітили як радянські рятувальні судна, так і десантні кораблі, які зазнали уражень від Сил оборони України.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

Де ховається Чорноморський флот Росії

Моніторинговий ресурс опублікував фото.

На передньому плані поблизу порожнього доку в Севастопольській бухті зараз пришвартоване рятувальне судно "Епрон", збудоване ще у 1959 році.

Акваторією бухти також пересувається пошкоджений ракетний катер проєкту 1241 "Молнія", випущений у 1980-х роках. Частина надбудови судна повністю відсутня та замаскована сітками.

У Сухарній бухті спостерігачі виявили великий десантний корабель проєкту 775, який раніше неодноразово зазнавав уражень.

Поруч із ним перебуває великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапір". Цей борт був критично пошкоджений ще у 2023 році внаслідок ракетного удару Сил оборони України.

Захований Чорноморський флот Росії / Фото "Кримського вітру"

Нагадаємо, що триває операція під назвою "МоЛоЧКа", покликана заблокувати пересування суден тіньового флоту Росії у Керченській протоці, Азовському морі та північно-східній частині Чорного моря. Протягом серпня бійці СБС уразили 36 плавзасобів окупантів. Загальна ж цифра з початку липня сягнула 242 одиниць, з яких 134 підбили в Азовському та 108 – у Чорному морі.