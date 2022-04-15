Залізничну колію Київ – Ніжин вже відновлено, – міністр інфраструктури

Залізнична ділянка Київ – Ніжин, яка була ушкоджена внаслідок удару рашистів, вже відновлена. Колію, що сполучає Київську та Чернігівську області, знову відкрито для руху потягів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Під час активних воєнних дій тут було зруйновано два залізобетонні залізничні мости, ділянка колії та контактна мережа. Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином стало неможливим – таким чином від столиці було відрізано не лише Чернігівщину, але і Сумщину,

– зазначив міністр.

Зруйновану інфраструктуру відбудували усього за тиждень зусиллями Укрзалізниці. На ділянці замінили прогонові споруди та інші пошкоджені конструкції двох залізничних мостів, а також відновили зруйновані ділянки колії протяжністю 250 м.

Також відновлює свою роботу Слобожанський експрес – швидкий та комфортний потяг ДПКр-3 українського виробництва. Він курсуватиме щоденно між Харковом та Сумщиною, але наразі без заїзду на Луганщину. Маршрут обіцяють відновити по всій протяжності як тільки це стане можливим.

Дякую за оперативну та якісну роботу усій команді Укрзалізниці і, звісно, мостобудівельникам та колійникам,

– додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в 7 областях, де припинено або частково припинено бойові дії.

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