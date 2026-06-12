У Новій Москві вибухнув будинок, де перебував "колишній міністр ДНР", – ЗМІ

У Новій Москві стався вибух у приватному будинку. За попередніми даними там перебував Андрій Пінчук – колишній керівник так званого "МДБ ДНР" і чинний російський силовик.

Йому вдалося вижити. Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про замах на Пінчука?

У селі Щапово під Москвою ввечері 12 червня стався замах на колишнього главу так званого "Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки" Андрія Пінчука.

За даними прокремлівського видання "Царьград", вибух у будинку прогримів після того, як у помешкання могла бути доставлена посилка з детонатором. Там зазначається, що інцидент відбувся у момент перебування в домі Андрія Пінчука, який нібито встиг зреагувати на загрозу та сховатися за броньованими дверима.

За цією версією, саме це могло врятувати йому життя, тоді як його родина перебувала в іншій частині будівлі.

Будинок Пінчука / Фото росЗМІ

Очільник "Царьграда" Костянтин Малофеєєв підтвердив замах та назвав Пінчука своїм "другом з 2014 року".

Відбувся підрив вибухового пристрою з уражальними елементами. Господь уберіг його. Ворог перейшов до точкової ліквідації найкращих – тих, хто вміє перемагати та знає, як здобути перемогу. Слава Богу, кавалер двох орденів Мужності, полковник Пінчук, залишається в строю. Але ситуація стає дедалі напруженішою. Масштаби терору зростають. Рятують лише особистий професіоналізм і Господь Бог. Терпіти це далі не можна. Війну час закінчувати. Перемогою,

– заявив він.

Водночас у російському інформаційному просторі існує кілька різних трактувань того, що сталося. Z-канали просувають іншу версію подій, стверджуючи, що "мінували інший об’єкт, але задум не спрацював".

При цьому жодна з озвучених версій наразі не має офіційного підтвердження з боку російських силових структур або слідства.

Хто такий Андрій Пінчук?

Андрій Пінчук – російський силовик та чиновник. До 2012 року він служив у структурах так званого "Міністерства державної безпеки" невизнаного Придністров’я, після чого переїхав до Москви.

Згодом він брав участь у подіях, пов’язаних з анексією Криму Росією у 2014 році. Після цього Пінчук був призначений керівником так званого "Міністерства державної безпеки "Донецької народної республіки"" та перебував на цій посаді близько року.

Пізніше він повернувся до Москви та продовжив діяльність у російському інформаційно-політичному просторі як експерт і коментатор. Також повідомляється про його участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Окремо Пінчук відомий як автор публікацій і книг, у яких він аналізує перебіг війни проти України з проросійських позицій. Його діяльність пов’язують із силовими структурами та окупаційними адміністраціями, які Росія створила на захоплених територіях України.