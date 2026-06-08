"Оцінка моєї роботи": Юсов відреагував на черговий замах росіян

Андрій Юсов прокоментував викриття чергової спроби замаху на його життя, організованої російськими спецслужбами. За його словами, такі дії ворога свідчать про ефективність роботи української розвідки.

Про це представник ГУР та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов написав на власній сторінці у фейсбуці.

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Що сказав Юсов про запобігання замаху на його життя?

Юсов подякував співробітникам Департаменту карного розшуку, слідчим Головного слідчого управління Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та всім представникам Сил оборони, які були залучені до спецоперації. За його словами, саме завдяки їхній професійній роботі вдалося зірвати плани російських спецслужб.

Представник ГУР наголосив, що Росія продовжує використовувати терористичні методи, а її мішенню може стати будь-який українець – як військові, які щодня ризикують життям на фронті, так і цивільні, які потерпають від ракетних і дронових атак.

Крім того, Юсов зазначив, що сприймає чергову спробу замаху як свідчення ефективності своєї роботи в Головному управлінні розвідки та Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Значить, ми все робимо правильно, і це дошкуляє російським окупантам,

– підкреслив він.

Юсов також подякував усім, хто допоміг зберегти йому життя, наголосивши, що кожен злочин, якому вдалося запобігти, означає не лише врятовані життя сьогодні, а й недопущення нових злочинів у майбутньому.

Нагадаємо, українські правоохоронці запобігли замовному вбивству посадовця ГУР Міноборони Андрія Юсова та затримали в Києві агента російських спецслужб. За ліквідацію українського військового керівника йому обіцяли 100 тисяч доларів, з яких 10 тисяч він уже отримав як аванс.

Слідство встановило, що 38-річного киянина завербували російські спецслужби. Чоловік, який раніше мав судимість за майнові злочини, збирав інформацію про маршрути пересування, місце проживання та графік роботи посадовця.

Після збору даних підозрюваний планував організувати вбивство за допомогою FPV-дрона та шукав виконавця з відповідними навичками. Для конспірації учасники використовували будівельну термінологію: вбивство називали "роботою" або "стройкою", замовника – "прорабом", а зброю – "інструментом" чи "цементом".

До слова, від початку року це вже другий замах на життя Юсова. У лютому правоохоронці України та Молдови викрили злочинне угруповання, яке діяло під контролем російських спецслужб і готувало замахи на відомих українських та іноземних громадян. У межах спецоперації затримали десятьох підозрюваних, а також вилучили зброю, вибухівку та інші докази їхньої протиправної діяльності.