Замах на командира "Хартії" Оболєнського: в СБУ розповіли про затриманого кілера

Ігор Оболєнський, який є командиром корпусу "Хартія", 31 липня став ціллю нападу. Замах на життя офіцера намагався скоїти 69-річний житель Харкова. Його завербували російській спецслужби.

Подробиці затримання нападника й розслідування справи замаху надали в СБУ.

Що відомо про виконавця невдалого замаху на Оболєнського?

Нападника оперативно затримали представники поліції, Нацгвардії, СБУ та прокуратури.

69-річного чоловіка для виконання замаху завербували російські спецслужби, видаючи себе за співробітників СБУ.

"Встановлено, що російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога", – йдеться в офіційному повідомленні.

Як доказ своїх звинувачень російські спецслужби надіслали чоловікові згенероване ШІ фейкове фото командира "Хартії" на Червоній площі в Москві у футболці з літерою "Z".



Затримання нападника на Оболєнського / Фото: СБУ

За даними слідства, для замаху на українського військового російські спецслужби передали виконавцю зброю через кур'єра. Його особу наразі встановлюють.

Затриманому планують оголосити підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.



Завербований харків'янин мав убити Оболєнського / Фото: СБУ

Слідство у справі триває. Правоохоронці встановлюють усі деталі злочину та працюють над притягненням винних до відповідальності.

У СБУ наголосили, що це не перший випадок, коли російські спецслужби вербують українців, видаючи себе за представників українських правоохоронних органів. Громадян закликають бути обережними: СБУ працює лише в межах українського законодавства, не дає сумнівних завдань і не надсилає офіційні документи через месенджери.

Важливо! Якщо до вас звертаються із такими "пропозиціями", ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ: телефон: 1516; email: callcenter@ssu.gov.ua.

Нагадаємо, на замах відреагував також Володимир Зеленський. Президент повідомив, що отримав доповідь Олександра Поклада щодо інциденту. Глава держави наголосив, що Україна відповість на замах на українського командира. Також він подякував Ігорю за службу та побажав йому й надалі завдавати ударів по російських окупантах.