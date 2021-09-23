Но в Украине нет практики убивать своих политических оппонентов. Все олигархи давно выросли из этих штанишек. Все хотят спать спокойно. Без каски. И не хотят прятаться от киллеров. Просто из чувства собственного сохранения.

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Поэтому не поверится, что Шефира заказали олигархи

Либо, чтобы убить, либо, чтобы напугать президента. Это не те игры, в которые готовы играть украинские олигархи. Они будут покупать, организовывать медиа атаки и договариваться. Но не будут заказывать убийство одного из трех ключевых людей страны. Потому что они хотят договориться с властью. Они привыкли, что они могут это сделать. И эффективность пуль в данном вопросе почти нулевая.

Я не верю, что это конкуренция в офисе президента. Потому что Шефир, как пишет пресса, уже эту конкуренцию проиграл. И одно дело интриги, другое – пули. Путь от одного до второго очень длинный.

Это могла бы быть постановка

Эту версию точно будут продвигать оппоненты власти. Что логично. Особенно учитывая сериальный путь и тягу к эффектам. Хотя трудно поверить, что люди, которые снимают кино, пойдут на реальную кровь. Это тоже не стиль. Да, можно делать шоу. Но от шоу до реанимации с пулевыми ранениями – слишком далекий путь. А дельцы остаются дельцами, им очень тяжело стать киллерами.

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Поэтому можно поверить в то, что это русские

Просто потому что русские любят вносить сумятицу в общество. Любят поджигать костры. Поэтому русские любят совершать убийства на территории Украины. А обстрел машины одного из топ-3 чиновников страны, а Шефир де-факто таким был еще летом, очень хорошо подогревает обстановку. Как и может напугать президента. Который русским нужен напуганный, а не уверенный в себе.

Одно можно сказать. Это точно был не Моссад…