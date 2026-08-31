Замах у Монако з рідкою вибухівкою: Єрмолаєв заявив про причетність співробітника ГУР

Під час замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако зловмисники використали рідку вибухівку, яка спричиняє сильні хімічні опіки. За словами потерпілого, небезпечний пристрій міг виготовити в Україні та доставити до Європи співробітник Головного управління розвідки Владислав Реут.

Під час інтерв'ю для видання "Українська правда", бізнесмен зазначив, що використана речовина відсутня у вільному продажу чи на озброєнні звичайних військових підрозділів. На його думку, пристрій перебуває в розпорядженні спецслужб, тому офіцер розвідки міг дістати речовину безпосередньо за місцем служби.

Що сказав Єрмолаєв про замах на себе?

"Це була якась рідка вибухівка. Вона була перевезена з України, доставлена вже у вигляді виробу, який виготовив Владислав Реут, була доставлена в Європу і тут уже застосована. Це дуже рідкісна річ, це рідка вибухівка, від якої потім залишаються страшні хімічні опіки на тілі. Ось такий теж є нюанс. Така вибухівка не продається ні в магазині, ніде, її немає у звичайних військах. Це дуже спеціалізована річ, дуже", – заявив бізнесмен.

Стеження та загроза для родини

Потерпілий також переконаний, що виконавці замаху чітко усвідомлювали присутність його родини, адже тривалий час стежили за ними від самого будинку.

"Вони стежили за мною з моменту, як я вийшов із сім'єю з дому та пішов на набережну, зайшов у кафе, там поїли ми всі втрьох і так само втрьох повернулися. Вони, звичайно, розуміли, що ми всі троє разом, і в них був час на ухвалення рішення, робити цей вибух чи ні. Тобто вони чітко розуміли, що постраждають усі троє, і вони ухвалили це рішення, напевно, порадившись", – розповів Вадим Єрмолаєв.

Окрім цього, бізнесмен відкинув версію про можливий зв'язок нападу з діяльністю колцентрів. Він підкреслив, що ніколи не мав жодного стосунку до подібних організацій.

Зазначимо, раніше в медіа писали, що французькі слідчі нібито розглядають версію причетності дніпровських колцентрів до замаху на Єрмолаєва. Сам олігарх свого часу заснував торговельно-виробничу корпорацію "Алеф" і вважається одним із найбільших забудовників Дніпра.

Раніше бізнесмен входив до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від громадянства України, отримавши натомість громадянство Кіпру.