У замаху на Єрмолаєва в Монако підозрюють "український слід": ЗМІ припустили, хто за цим стоїть

Розслідування замаху на українського олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако триває. Операцію нібито могла організувати СБУ.

Про це з посиланням на дані кількох власних незалежних джерел пише французьке видання Le Figaro.

Актуально Вибух у Монако: що відомо про олігарха Вадима Єрмолаєва

Хто може бути причетним до замаху на Єрмолаєва?

Під час пресконференції 30 червня генеральний прокурор Монако Стефан Тібо заявив, що влада князівства у співпраці з французькими колегами й надалі розшукує чоловіка, який потрапив на камери спостереження й може бути причетним до підриву.

Він також повідомив, що невдовзі нібито може відбутися його затримання, зважаючи на задіяні ресурси. Припускають, що підозрюваний, прямував у напрямку Італії.

Генпрокурор не коментував питання можливих спільників підривника чи організаторів вибуху, проте зауважив, що наразі триває ідентифікація злочинця.

При цьому, видання у своєму матеріалі зазначає, що головною версією, яку розглядають слідчі, є операція, спланована Службою безпеки України.

Окрім того, співрозмовники Le Figaro також підкреслили, що напад нібито став лише "попередженням", а не спробою вбивства.

24 Канал звернувся по офіційний коментар щодо ситуації до пресслужби СБУ. У разі отримання відповіді, ми неодмінно оновимо матеріал.

Зауважимо, що внаслідок підриву вибухівки в Монако 29 червня серйозно постраждали олігарх Вадим Єрмолаєв та його сім'я. Зокрема, дружині бізнесмена ампутували обидві ноги.

Нагадаємо також про ще одну версію розслідування. Європейські правоохоронці, за даними ЗМІ, не виключали причетність до інциденту кримінальних кіл із Дніпра та можливий зв'язок із нелегальними кол-центрами. З цим напрямком згадують і сина підприємця Артура Єрмолаєва, якого раніше затримували на Кіпрі за запитом Інтерполу.