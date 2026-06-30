Детальніше про стан постраждалих дізнались у nice-matin.

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У якому стані постраждалі?

За даними видання, Вадима Єрмолаєва під час переміщення до лікарні сфотографували притомним на ношах. Його госпіталізували до лікарні у Ніцці з осколковими пораненнями та опіками. Бізнесмен нібито перебуває у критичному стані.

Найважчі травми дістала жінка, яка перебувала поруч із Єрмолаєвим. Після вибуху постраждалу госпіталізували до лікарні в Ніцці, де їй частково ампутували нижні кінцівки.

Водночас Суспільне з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах уточнило, що офіційна дружина Вадима Єрмолаєва у момент вибуху не дістала поранень, а фізично перебувала в іншому місці. У важкому стані інша жінка, додали журналісти.

Також до лікарні доставили ще одного, за словами журналістів, молодого чоловіка. Його відкинуло вибуховою хвилею, але він отримав опіки та забої. Припускають, що у його нозі застряг болт від вибухового пристрою.

Медики надали допомогу ще двом людям, які отримали гостру реакцію на стрес. За даними медіа, це могли бути два працівники будинку.

Нагадаємо, що увечері того дня невідомий залишив рюкзак з вибухівкою біля входу до житлового будинку на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла та втік. Невдовзі там пролунав вибух, від якого постраждали люди.

Голова уряду Монако Крістоф Мірман припускає, що це міг бути теракт. Ймовірно, такий інцидент стався вперше в історії князівства.